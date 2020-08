„Na tobě se zastavil čas!“ 56letá hvězda seriálu Ulice Yvetta Blanarovičová zase ohromila sledující svým vzhledem

Yvetta ve čtvrtek zveřejnila selfie na Instagramu z výletu na Slapy a nadchla sledující svou přirozenou krásou.

„Výlet na Slapy… A bylo hezky… Akorát jsem se přejedla v místní hospodě. 4 knedlíky, špenát a výpečky +půllitr kofoly… Ale: Proč bychom se neetěešiilii… Když nám Pánbůh zdraví dá, zdraví dá… Jsem zvědavá, kdo uhodne, z jaké písně jsou tahle slova. Mějte se hezky,“ podepsala snímek herečka.

A pokud u jiných celebrit píšou komentáře hlavně ženy, na fotografie Yvetty reagují většinou muži. A to až moc bouřlivě. Někteří ji zvou na rande či rovnou k oltáři.

„Yvetko překrásná, Vám to ale táák sluší,“ vzkázal herečce uživatel @varvarovskyvladimir.

„Yvetko, strašně ti to sluší. Na tobě se zastavil čas,“ dodal @michal_gazda1.

Dříve Blanarovičová ukázala světu svého dospělého syna a zveřejnila na Instagramu foto s Matyášem, který jednoznačně podědil maminčinu krásu.

„Můj syn se nerad fotí. Tohle byl moment, kdy jsem novinářům vysvětlila, konečně, že to není mladý partner, ale syn. Děti jsou to nejkrásnější, co nám matka příroda nadělila,“ okomentovala tehdy snímek herečka.

Fanoušci na to zmínili, že je to až neskutečné, protože vypadají jako pár. Mnozí také uvedli, že je její syn podobný herci Tomovi Cruisovi.

Yvetta Blanarovičová

Yvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Blanarovičová si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Nyní se objevuje na TV Nova v seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.