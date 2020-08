Kluk nebo holka? Šťastný Bohuš Matuš odtajnil pohlaví miminka a také odhalil, co děťátku předpověděla kartářka

46letý český zpěvák Bohuš Matuš před měsícem informoval veřejnost, že by se tento rok měl stát poprvé otcem. Jeho sedmnáctiletá přítelkyně Lucie je totiž těhotná. Nyní zpěvák odhalil i pohlaví jejich prvního společného potomka.

„Jsem moc rád za holčičku,“ svěřil se Bohuš Matuš Super.cz s tím, že už teď ho fanoušci zásobují dárky pro dcerku. „Lucinka dostává krásné oblečení i od fanoušků,“ neskrýval radost Bohuš, který se svou přítelkyní už pomalu chystá výbavičku, která bude laděna do růžové.

Zpěvák je moc rád, že Lucie pod srdcem nosí holčičku, o které už teď tuší, že bude divoká.

„Tahle bude hodně divoká, moje kartářka Barbara Kočková mi dítě před lety předpověděla a že to bude buď kluk, nebo divoká holka,“ uvedl nastávající táta, který je rád, že se věštba vyplnila a těší se na dceru.

Matuš již dříve prozradil, že si děťátko přála jak jeho přítelkyně, tak i její rodiče. „Jméno vymyšlené ještě nemáme, na to je brzy. Myslím, že hodně se těší i rodiče Lucinky, že budou babi a děda v mladém věku. Výborně spolu vycházíme, hlavně s maminkou,“ usmíval se Matuš.

„Lucinka miminko moc chce. Mojí mamince jsem se narodil v jejích sedmnácti letech, takže si to představit umím a nebráním se tomu,“ řekl Matuš eXtra.cz už dřív s tím, že je nejvyšší čas, jinak by vychovával spíš vlastní vnoučata než děti.

A co svatba?

Jak uvedl sám Matuš, svatbu s budoucí matkou svého dítěte zřejmě plánoval, a to už toto léto. Museli ji ale nakonec posunut kvůli Lucinčině nezletilosti a pozdvižení, které kolem jejich netradičního vztahu s věkovým rozdílem třiceti let stále vzniká.

„Je pravda, že teď jsme měli mít svatbu, ale oba jsme to zrušili. Spíš posunuli,“ přiznal Bohuš Matuš. „Právě tyhle pomluvy jsou tím, proč se vezmeme, až Lucce bude osmnáct. To bude plnoletá a budeme mít oba klid. Já myslím, že nám prostě lidi jen závidí, že nám to klape,“ dodal.