„Tchyně?? Vypadá jak jeho sestra.“ Lucie Bílá prozradila, jaký má vztah s maminkou svého přítele a podělila se o foto

Jedno z českých pořekadel praví, že „pokud to v manželství či ve vztahu neklape, je chyba vždy na obou stranách – jak na straně manželky, tak na straně tchyně“. To však zřejmě neplatí v případě Lucie Bílé. Ta má se svým přítelem spokojený a šťastný vztah a vypadá to, že velmi dobře vychází i se svou potenciální tchyní. O tom, jaké vztahy mezi sebou mají, totiž promluvila na sociální síti.

„Mám štěstí na partnera, ale i na Tchýňku,“ napsala ke společného snímku Lucie.

Na fotografii jsou spolu obě dámy vyfoceny na nějaké akci, v objetí a s úsměvem od ucha k uchu. A úsměv na tváři tato fotografie zřejmě vyvolala i fanouškům. Ti totiž Lucii Bílé vzkazovali, že jim to spolu moc sluší.

„Krásná fotka,“ stálo v jedné z reakcí.

„To máte opravdu štěstí. I když já si myslím, že je těžké vás nemilovat… Jste super…“ napsala jiní.

Další pak podotýkali, že má zpěvačka velké štěstí. „To vám závidím, ne každý má skvělou tchýni,“ podotýkali

Pár fanoušků jí pak vzkázalo, že z nich vyřazuje štěstí a láska. A právě štěstí Lucce mnozí přáli.

„Snad už to štěstí bude trvalé,“ uváděli někteří a přidávali se další: „Přeji štěstí vám všem.“

Uživatelé se však pozastavovali i nad tím, jak mladě tchyně vypadá: „Tchyně?? Vypadá jak jeho sestra…“

Jiní se ještě zaměřili na Lucii a uváděli, že mají štěstí na ni. „Miluju Váš úsměv… Hrozně ráda vás vidím, když jste šťastná,“ dodávali.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Mimo to je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r. o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

Pokud jde o její soukromý život, byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip . Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.