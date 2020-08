„Uvidíte mne tak, jak mne vidí́ jen nebližší.“ Jaká je ve skutečnosti hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová?

V příspěvku celebrita promluvila o tom, že ji brzy fanoušci uvidí tak, jak ji vidí́ jen nebližší.

Odhalila také, že před pár dny zažila „jedno z nejmilejších focení.“

„Poskládala jsem si tým lidí, ze kterých jsem věděla, že dostanu přesně to, co pro účel fotografií potřebuji. Co z toho všechno bude, se dozvíte už velmi, velmi brzy...“ uvedla.

Dodala také, že možná, pokud to fanoušci budou chtít, bude jim blíž, než se může zdát.

Na fotce k příspěvku zpěvačka pózuje v oranžovém saku a krajkové černé podprsence.

Sledující mockrát poznamenali, že je to nejkrásnější foto z jejího profilu a už se těší, až odhalí další.

„Já nechápu, ale fakt nechápu, jak může být někdo takhle nádherný, normálně se mi úplně zrychlil dech, když jsem četla popisek,“ zaznělo v komentářích.

Burešová oslavila 27. narozeniny

Nedávno jsme informovali o tom, že tato kráska oslavila 27 let. U této příležitosti se podělila se svými fanoušky o novou fotografii a neodpustila si ani obsáhlý komentář. V něm se zaměřila na to, co by si přála, jak strávila svůj narozeninový den a uvedla, že v 27 teprve vše začíná.

„27 nic nekončí - teď to totiž teprve BUDE PRDEL,“ napsala.

Její profil tak okamžitě zaplavila vlna gratulací a blahopřání k narozeninám. Lidé jí přáli všechno možné – ale jen to dobré. Kromě hromady přání se ale objevily i lichotky a pozitivní komentáře. V nichž například stálo, že Eva vypadá na 20 a že jí to moc sluší. Další uživatelé jí vzkazovali, jak moc ji mají rádi a že je zkrátka úžasná žena.

Kdo je Eva Burešová?

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.