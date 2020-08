„Sex mě baví více než kdy před tím.“ Dara Rolins vysvětlila, co chtěla říct svými intimními snímky z Bali

Dara Rolins tak na začátku uvedla, že již dávno přijala skutečnost, že se chování jakéhokoliv člověka nikdy nebude líbit všem. Obzvlášť pokud učiní něco kontroverzního.

„A paradoxně nahota, která je jevem ze všech nejpřirozenějším, bude vždy nejvíce kontroverzním tématem. A proto se nedivím, že fotky v posledním čísle magazínu Grade způsobily mírný rozruch,“ konstatovala Dara s tím, že si v každém případě nemyslí, že by její focení řešily v každé rodině.

Přiznala pak, že si vždy uvědomuje ty momenty, které vzbudí negativní reakce veřejnosti, ale zároveň si nemyslí, že by se tohoto měla obávat, a tedy nedělat to, co ji skutečně baví.

„Vím, že vždy, když vybočím z řady a občas stačí i mírné, jako když si dám na show paruku, dám do pohybu emoce všeho druhu. A přiznávám, dělat rozruch k mé profesi vlastně patří, takže sem s nimi, beru všechny!“ poznamenala Rolins.

Svou fotkou z nového vydání magazínu Grade chtěla tedy přiznat, že ji skutečně baví být nahá.

„Vždy se mi líbila vkusně prezentovaná nahota, vše co mi způsobí motýly v břiše, ten nádech zakázaného, ať už fotka, film, písnička ... nebo člověk. A chci říci, že se tyto věci věkem příliš nemění. Sex mě baví více než kdy před tím a výhodou zralého věku je, že mi nepřijde divné o tom mluvit,“ zdůraznila Dara.

Upozorňuje pak, že v žádném případě přitom necítí, že by neměla zveřejňovat své intimní fotografie jen kvůli tomu, že je máma.

„A už vůbec necítím jediný limit nebo povinnost ke své intimitě způsobenou faktem, že jsem máma. Jsem žena v první řadě. A jestli se to někomu líbí nebo ne, chci si to užít. Nemám pravdu, ženy?!?!“ zajímá se slovenská zpěvačka u svých sledujících.

Příspěvek Dary získal jen pozitivní reakce. Zpěvačka nepochybně nadchla fanoušky svou odvážností a odhodlaností bránit vlastní právo na sebevyjádření.

„Neřešit a být sama sebou, to je to nejlepší. Časem všichni přijdeme na to, že to, co říkají a myslí si ti druzí, je jen a jen o nich,“ zareagovala uživatelka s přezdívkou zdenka_trx.

„Darčo, krásná a tajemná jako vždy ... Její dceru do toho netahejte, vždyť ta fotka je decentní a co, neviděla mámu nahou? Daro, jsi naše topka a vzor motivace,“ tvrdí uživatelka ewa92742.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.