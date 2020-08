„Přemýšlím, jestli mě fakt mají rádi.“ Ewa Farna řešila na svém Instagramu fotografie od fanoušků

Oblíbená zpěvačka polsko-českého původu Ewa Farna se na svém profilu podělila o několik fotografií, které mají na svědomí její fanoušci. Nejde tedy o žádné „vystajlované“ fotografie, na kterých by zpěvačka pózovala. Spíše se jedná o pořádné momentky. Podívejte se, jak to na nich Ewě sluší!

Každý z nás chce na fotografiích vypadat co nejlépe. A o to víc to platí u celebrit, které se tímto způsobem i prezentují. Ewa Farna je však zřejmě světlou výjimkou, která se nebojí ukázat i méně povedené záběry či ne příliš lichotivé snímky. Na jejím Instagramu se tak nyní objevilo pár fotek, které během koncertů fotili přímo její fanoušci.

„Když procházím fotky od fanklubu, přemýšlím, jestli mě fakt mají rádi,“ bavila se Ewa u zveřejněných fotografií.

Na její dotaz však její příznivci okamžitě reagovali, a to slovy, že ji mají opravdu rádi, ne-li něco víc.

„Mají. Posílají ti ty nejunikátnější fotky,“ dodávali někteří.

„A o tom to je,“ psali další a podobného názoru byli i jiní: „Momentky jsou nejlepší.“

A i další si stáli za tím, že jde oa že jsou „fakt super“.

Většina komentujících si pak stála za tím, že je Ewa za každé situace božská. Jiní poukazovali na to, že není vždycky důležité vypadat bezchybně.

„Ty tvoje drštičky musí mít člověk rád, společně s tebou. Jsi to ty… A není to vždy jen o tom, jak se krásně usměješ a bezchybně nastavíš před foťák,“ vzkazovali jí.

„Užít si to, je základ,“ vyjadřovali svůj názor další.

Kromě fanoušků se k fotce vyjádřily i některé známé osobnosti. „No, já tě třeba žeru, holka,“ vzkázala zpěvačce sestra topmodelky Simony Krainové, Yvona.

Ewa Farna

Ewa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšína a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.