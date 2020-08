„Vy jdete proti přírodě.“ Helena Vondráčková se v 73 letech ukázala v plavkách a vytřela svým fanouškům zrak

Známá česká zpěvačka Helena Vondráčková se na svém Instagramu podělila o novou fotografii. A ani tentokrát se nestyděla ukázat víc – nechala se totiž zvěčnit ve dvoudílných plavkách, a to i se svou kamarádkou. Podívejte se, jak jim to slušelo, a jak na celou věc reagovali fanoušci.

Vondráčková nové fotografie přidala jen den poté, co na sociální síti publikovala i jiné snímky z lodi. I na nich je Helena, vzhledem ke svému věku, jen spoře oděná. Vypadá to ale, že její odvážné outfity nikoho nepobouřily, a to i přesto, že je této celebritě již 73 let.

„Léto je léto, když den patří snílkům, když můžem jen v plavkách ven jít,“ napsala ke snímku a opět přidala i pár hashtagů: #summer, #pohoda, #friends, #boattrip, #fun, #enjoylife.

Fotografie byla dle informací pořízena v obci Hřiměždice , která leží 13 km od Dobříše v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Slapy, odkud Vondráčková sdílela jednu z poslední fotografií. A známá zpěvačka si díky ní vysloužila plno lichotek.

„Helenka, fakt zastavila čas!!! Viděla jsem to 18.7. ve Slatiňanech!!! Heluš, to je dar od Boha! Moc krásné,“ napsala jedna z komentujících.

„Taková postava v 70. Klobouk dolů,“ rozplývali se a další dodávali: „Máte neuvěřitelnou postavu, smekám.“„

Další uživatelky psaly, že by jednou chtěly taky vypadat takhle skvěle. Uváděly totiž, že má Helena pořád skvělou postavu.

„Helenko, ta postavička… Vy jdete proti přírodě,“ uváděli. Někteří se dokonce zaměřili na konkrétní části jejího těla: „Ty nohy… Tiše závidím.“

Jiní opět polemizovali a vtipkovali ohledně jejího věku: „Kolik je Vám, paní Helenko, let? 40? To je něco!“

Pár uživatelů pak o zpěvačce a její kamarádce prohlásilo, že jsou šťabajzny, kočky a že jim to moc sluší. Někteří fanoušci byli dokonce tak zaskočeni, že zpěvačce psali, že musela najít nějaký „gen či kód mládí“.

„Jste nebezpečně sexy,“ nebáli se přiznat muži.

„Neskutečně Vám to sluší, jste krásná žena, přeji Vám spoustu hezkých chvil nejen v létě, ale i pro další dny, roky,“ přidávali se s milým přáním ostatní.

Podle jedné uživatelky je dokonce zpěvačka inspirací pro jiné ženy: „Heleno, veliký obdiv. Jste inspirací pro všechny ženy, které to ještě nevzdávají.“

Vypadá to, že by si na ni měl její manžel Martin Michal dávat pořádný pozor. Helena je totiž nejspíše snem mnohých mužů.

Helena Vondráčková

Helena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka . Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dotyčná si dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.

V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.

Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.

Vondráčková mimo jiné oznámila, že v dubnu 2020 plánuje velké česko-slovenské turné Vzhůru k výškám. I nehledě na to, že někteří hudební kritici považují, že vrchol kariéry má zpěvačka již za sebou, její loňské turné Dlouhá noc bylo populární a sklidilo velký ohlas. Současná situace ve světě i v ČR jí ale její plány zkazila.