„Na dvě noci jsem vydechla u Máchova jezera s mým nejmilovanějším.“ Eva Burešová odhalila podrobnosti prázdnin

Celebrita ve svém novém příspěvku na Instagramu napsala, že za tyto prázdniny nazkoušela tři divadelní hry a dvě z toho stihla odehrát.

Odehrála jsem 20 představení nádherné hry Williama Shakespeara Zimní pohádka. Natočila několik dílů mé milované Slunečné. Navštívila konkurz na roli, kterou jsem si přála hrát několik let...“ přiznala.

Dodala také, že se naučila nové choreografie a písně, které fanoušci už brzy budou moci vidět.

„A nakonec na dvě noci vydechla u Máchova jezera s mým nejmilovanějším, který mi sám dnes řekl, že ke mně spadl z hvězdy, a to ještě nečetl Malého prince...“ uvedla.

Přiznala také, že teď už povoluje a nic se učit nemusí, protože teď už bude jen vylepšovatk, co umí.

Pak promluvila o svých schopnostech.

„A jsem za to neskutečně vděčná. Velké díky patří mé hlavě, mé paměti. Jsi úžasně vytrénovaná, holka jedna,“ uvedla na konci svého projevu.

Fanoušci přiznali, že obdivují, co se Eva zvládne naučit a nemotat jedno do druhého. Někteří ale uvedli, že nehledě na obrovský talent toho všeho Eva dosáhla díky své pracovitosti.

„Jste skvělá Evči, tady se dokazuje pravidlo 5 % talentu a 95 % práce,“ dodali.

Některé také zaujalo, s kým odpočívala u Máchova jezera.

„Váš nejmilovanější je Nathánek?“ zeptali se.

Burešová oslavila 27. narozeniny

Nedávno jsme informovali o tom, že tato kráska oslavila 27 let. U této příležitosti se podělila se svými fanoušky o novou fotografii a neodpustila si ani obsáhlý komentář. V něm se zaměřila na to, co by si přála, jak strávila svůj narozeninový den a uvedla, že v 27 teprve vše začíná.

„27 nic nekončí - teď to totiž teprve BUDE PRDEL,“ napsala.

Její profil tak okamžitě zaplavila vlna gratulací a blahopřání k narozeninám. Lidé jí přáli všechno možné – ale jen to dobré. Kromě hromady přání se ale objevily i lichotky a pozitivní komentáře. V nichž například stálo, že Eva vypadá na 20 a že jí to moc sluší. Další uživatelé jí vzkazovali, jak moc ji mají rádi a že je zkrátka úžasná žena.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.