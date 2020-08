Bendová se pochlubila neuvěřitelnou proměnou svého přítele. Prozradila, co stojí za jeho svalnatým tělem

Známá česká herečka zveřejnila fotografii, na které je vlevo zachycen její přítel Michal Topol před třemi měsíci, na fotce vpravo je pak vidět o tři měsíce později. A že je to tedy pořádná proměna, uznala většina sledujících.

„Tak ta první fotka je 3 měsíce stará, ta druhá je z dneška! Je to dílo dřiny, odříkání (bůčku, vína a piva) a @nupocz stravy v kombinaci se zeleninou,“ začala ve svém příspěvku popisovat cestu jejího přítele k novému tělu.

Zmínila, že to trvalo velmi dlouho, než svého přítele přesvědčila, že i muži se mohou stravovat jinak. „Já si myslím, že to stálo za to a jestli i já nezačnu pořádně makat a držet se v jídle, tak budu vedle něj jak tlustá bába. Néééé, to si dělám srandu, jen jako bába,“ napsala s humorem herečka.

Moderátorka Hana Mašlíková označila v komentáři Alicina přítele za „kočičáka“.

„Že tohle udělal za tři měsíce? Že tleskám. Pecka,“ nevěřila svým očím jedna z uživatelek.

Alice uvedla, že její přítel sice cvičil hodně i předtím, ale vyrýsovat se a zhubnout se mu povedlo během tří měsíců.

V jednom z komentářů však stálo, že Topol vypadá dobře i na první fotce. „Míšo, sluší ti to moc ale i na první fotce. Chválím. Ali, klasika, chlap se začne hýbat, přestane pít pivo a hned to jde, a my…“ konstatovala uživatelka.

Někteří uživatelé se ovšem vyjadřovali i kriticky. Zdálo se jim totiž, že první fotka je přece jen o něco lepší. „Nevěřím, a ani bych takhle nedřel… Je to nepřirozené, první foto supr…“ uvedl. Alice však neváhala a na komentář ihned zareagovala: „Tak to je dobře, nedřete.“

Alice Bendová

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.