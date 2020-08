Lucie Bílá veřejně předvedla, co je pro ní nejvíc sexy. Foto

Známá česká zpěvačka Lucie Bílá se na svém účtu na sociální síti Instagram podělila o to, co je podle ní nejvíc sexy. Bílá zveřejnila video schůzky majitelů motorek Harley-Davidson, mezi kterými je její mladý přítel Radek Filipi.

„Je něco víc sexy než̌ mašiny Harley-Davidson? Ano, je to jejich zvuk a jejich majitelé ...“ uvedla k příspěvku.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 16 Авг 2020 в 7:08 PDT

S celebritou souhlasí nejen majitelé Harley-Davidson, ale také majitelé jiných značek.

„Nemáme harleje, ale zvuk miluju u té naší, a jak krásně voní,“ zaznělo v komentářích.

„Nemáme sice Harley, ale máme BMW, a je to úžasné se projet,“ uvedli.

Někteří ale přiznali, že jim ten hluk vadí.

Dříve se Bílá na svém účtu na sociální síti podělila o to, co na svém muži zbožňuje nejvíc na světě. U této příležitosti na svém Instagramu sdílela video, které dokazuje to, co napsala.

Lucie Bílá opět dokázala světu, že to mezi ní a její polovičkou klape. Na jejím instagramovém profilu se objevilo krátké video, na které je zachyceno, co spolu tito dva ve volném čase provádí. Lucie navíc u videa napsala, co na svém muži miluje.

„Na svém muži miluji to, že udělá jakoukoli pitomost jen proto, abych nebyla ani na chvíli smutná…“ napsala česká zpěvačka k videu.

Na záběrech je vidět, jak její přítel vtipkuje, že skočí do místního jezírka. „Skočíš šipku?“ říká Lucie a začne se smát. Poté však dodává, ať raději neskáče. Zdůrazňuje však, že by ji dostal, kdyby se k takovému kroku opravdu odhodlal.

A jak je vidět z komentářů, video a Lucčino vyznání mělo úspěch. Fanoušci páru vzkazovali, že jsou super a že je vždy dokáží pobavit.

„Už to vidím počtvrté a pořád se směju,“ psali někteří.

Další podotýkali, že se už dlouho tak nezasmáli. „Tak to má být, palec hore,“ dodávali.

„Byl by frajer, pokud by tam nakonec skočil,“ vzkazovali Lucce další.

Jedna uživatelka dokonce prozradila, že kdyby byl na místě Radka Filipi její manžel, tak by skočil.

Pozitivní reakce se tak jen hrnuly. Fanoušci Lucii ve velkém vzkazovali, že jí přejí „kotel lásky“ a aby se smála a byla šťastná. Podotýkali také, že jim to jako páru sluší.

„Jste super,“ stálo v dalším komentáři.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Mimo to je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r. o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

Pokud jde o její soukromý život, byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.