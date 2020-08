Mareš se rozhodl, že si přečte knížku o Žižkovi a zajede do Trocnova. Na cestě ho však potkalo nemilé překvapení

Leoš Mareš své sledující zase příjemně překvapil. Ve svých nových příspěvcích na sociální síti se pochlubil svým fanouškům, jak tráví svůj volný čas v poslední době a připojil i vtipnou příhodu, která ho čekala na cestě do známého českého města.

Na první fotce, kterou zveřejnil včera, je zachycen oblíbený moderátor u sochy Jana Žižky z Trocnova. V popisku vysvětlil, proč se rozhodl navštívit právě toto místo.

„Čtu teď strhující knížku od Petra Čorneje. JAN ŽIŽKA. Když jsem ji kupoval, paní v knihkupectví mi říká: Jo, máme. Velká, tlustá a malý písmena,“ napsal vtipně Mareš.

Kromě toho uvedl, že první kapitola této knihy se jmenuje Trocnov, a tak se rozhodl, že se do tohoto města vydá podívat osobně. Pod snímkem se objevilo velké množství komentářů. Někteří fanoušci se podělili, že knihu čtou také a moc se jim líbila. Jiný uživatel poznamenal, že autor knihy je jeho strýc.

„Leoši, teď jste mě mile překvapil. Petr je můj strýc a je to skvělý člověk ve všech směrech. Určitě by vám rád udělal i průvodce. Obzvláště, když jste takový nadšenec.“

„A auto zaparkovaný 5km od parkoviště radši… Taky jsme dnes byli. Pěkný místo,“ uvedl.

Obzvláště veselé reakce a následně i samotný další post Mareše si vysloužil však komentář jistého uživatele, který poskytlLeošova výletu.

Mareš pak následně vysvětlil, jak se věci mají. „To byly zase dneska zážitky. Děkuju za odvoz na pumpu do Borovan stavaři Jiřímu. Máme teď už společnou historku. Vezl mě na pumpu a říká. Tomu Rollsu může taky dojít benzin? To je divný. Tam by měl být za ty peníze reaktor,“ napsal Mareš.

Právě tato historka pobavila nejednoho fanouška. „Já bych vás chtěla vidět stát s kanďákem u Rollse, jak to tam lijete,“ zapřemýšlela uživatelka. „Já se ani moc nedivím, když to žere jak ruskej tank,“ zněl jiný komentář.

Leoš Mareš

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou.