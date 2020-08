Eva Burešová předvedla svým fanouškům doslova psí kusy. Raději bez komentáře, reagovali někteří

Oblíbená česká herečka a zpěvačka Eva Burešová opět válí! Tentokrát svým obdivovatelům na Instagramu předvedla, jak moc je ohebná a pružná. Fanouškům tak doslova vzala dech tím, co dokázala předvést. Podívejte se, o co šlo a jak to této krásce slušelo.