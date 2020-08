„Dvě úžasné ženy české scény.“ Pagáčová a Bagárová rozněžnily fanoušky svou společnou fotografií

View this post on Instagram

O víkendu jsme pro vás natáčeli nové díly Make up In the City s Maybelline. 💄Trochu jsem se bála jak to půjde s Ruminkou, ale bylo to úplně super. Pusinka měla svůj pokojík a pohodu s moji milovanou rodinkou, která se o ni starala a já ji tak mohla být stále na blízku, Děkuji vám ♥️Mám obrovskou radost, že součástí dalších dílu je moje super kámoška,kolegyně a úžasná osoba @patricie.pagacova nebo taky vítězka letošní SuperStar skvělá @barborapiesova_official nemohu zapomenou na naší Denču se kterou nemám bohužel fotku 😂 @denisapfauserova Děkuji Maybelline za důvěru je mi ctí být tolik let s vámi♥️. Děkuji celému teamu, že jste byli tak ochotní a přizpůsobili jste celý časový harmonogram kojení 😂♥️🧸 Jste top! Ps: Děkuji @margitavisage, že má se mnou trpělivost když při líčení pořád čumím do telefonu😂 @honza.pokorny.styling jsem ráda, že si po tak dlouhé době konečně pro mě přestal nosit boty z pohádky Aladdin chápeme se ne? 😂😂♥️ #maybelline #work #makeupinthecity #mommy #friends