Modelka Mirka Pikolová ukázala svá ňadra po plastice a okamžitě si vysloužila obdiv fanoušků. „Strašně sexy,“ psali

Česká modelka Mirka Pikolová se před měsícem rozhodla pro zlepšení vzhledu prsou pomocí plastické chirurgie. Šla do toho především z důvodu asymetrie a nechala si zvětšit své vnady celkem o 1 1/2 velikosti. Je ale přesvědčena, že to nepřehnala a má tedy vylepšená prsa přiměřeně své postavě. Podle reakce jejích fanoušků se zdá, že má pravdu.

Modelka na Instagramu uveřejnila fotografii, kde je vidět rozdíl mezi tím, jak vypadala před a po operaci. Podle jejích slov je s výsledkem maximálně spokojena. „Maximálně šťastná...,“ napsala v popisku k příspěvku.

V rozhovoru pro portál Super.cz se však svěřila, že operace nebyla snadná, a proto si musela vytrpět velkou bolest.

„Bolesti jsem měla hrozné, jsem asi hodně citlivá, bylo to šílené. Už jsem víc jak týden po operaci a je to fajn. Jsem ráda, že jsem do toho šla,“ řekla před měsícem.

Podle fanoušků modelky její utrpení však rozhodně stálo za to.

„A kde je jaký rozdíl, prosím. Na obou fotkách naprostá bomba. Červené placky jsou sexy, “ napsal sonik_adik_336.

„Neuveriteľné krásna postavička aj žienka,“ stálo v dalším komentáři.

„Strašně sexy,“ okomentoval snímek marek.bartak_jr.

„Moc ti to sluší, vypadáš krásně jako vždy,“ složil poklonu uživatel s přezdívkou fecoradekseznm.cz.

Mirka Pikolová

Mirka Pikolová se narodila 7. července 1994 v Berouně. Předtím, než ji život přivedl do modelingu, se Miroslava aktivně věnovala tanci ve stylu hip-hop. V roce 2005 tak dokonce vyhrála mistrovství světa, které se konalo v Německu.

Zúčastnila se také mistrovství Evropy v sólu, kde si vydobyla 7. místo.Vystupovala rovněž i v populární soutěži Tvoje tvář má známý hlas.

V roce 2011 se však Pikolová rozhodla pro soutěž krásy a bude v tom také úspěšná.

Získala totiž titul Miss Roma ČR. Na prvním místě se umístila také v soutěži Miss Princess of the World a Miss Czech Press. Zúčastnila se pak Top model Of the year, Supermiss a Česká Miss, kde se probojovala do semifinále. Byla také finalistkou soutěže Miss Czech Republic 2019 a získala titul 3. vicemiss. Byla rovněž účastnicí soutěže krásy Miss Intercontinental, kde skončila v TOP 20.