„Údajné nevěry? To jako fakt?“ Uživatelé připomněli Vemolovi, proč se zhroutila jeho rodina. Ostrá slova

„S partnerem prožíváme období plné změn. Jsme však rodiči překrásného děvčátka a to je pro nás oba důležité. Můj partner má náročné období, zdravotní komplikace a potřebu soustředit se na kariéru. Já se budu věnovat dceři a svým aktivitám, Karlos má prostor na rekonvalescenci a uspořádání duše i těla,“ napsala Lela.

„Zklamala mě Karlosova nevěra, přetrvávala mezi námi krize, a proto jsem odcestovala do Bratislavy, kde jsem si připravila záležitosti potřebné ke stěhování. Tomu zabránil covid, ze kterého se musíme vyléčit. Potom odcházíme,“ dodala nekompromisně a množným číslem dala jasně najevo, že s sebou bere i osmiměsíční dceru.

K rozchodu se vyjádřil i sám Karlos. „Jen naši blízcí vědí, jak to mezi námi opravdu bylo. Na rozdíl od partnerky já na matku své dcery žádnou špínu zveřejňovat nikdy nebudu... o údajných nevěrách a podobně. Všechno jednou bohužel končí. Byla to vše moje vina, i když jsme v tom byli dva. Od teď se budu soustředit jen na Lili, zápasnickou kariéru a ať jsme spolu s Lelou Ceterovou co nejrozumnějšími rodiči,“ napsal v sobotu po půlnoci v příspěvku na sociálních sítích.

Jak na Vemolův příspěvek reagovali uživatelé?

„Dospělý chlap, co si neudrží rodinu, není chlap,“ reagoval jeden sledující. „Údajné nevěry? To jako fakt? A co to tvé porno se třema š**pkama?“ divil se další. „Podle mě lepší a reprezentativnější ženu jako je Lela nenajdeš. Ale tak když jsou pro někoho k*rvy více, než žena, která Ti dala dítě? S tím bohužel nikdo nic nenadělá,“ napsala také jedna uživatelka.

Pozornost kolem této rodiny vzbudil už začátkem července drsný vzkaz, který Lela partnerovi nechala u fotky na sociální síti. Snímek Vémola sdílel ze zahraničí, kam jel trénovat. Byli na něm čtyři muži a dva chlapci.

„A ty dvě ku*vy, co s tebou letěly, vás fotí? Proč si s nimi foto nedáš? Nehraj to na Instagramu na rodinku…hodně lidí ví, že zrovna ty andílek nejsi, a mně už došla trpělivost. Lhaní už bylo dost! Zbytečně se fotíš s chlapy,“ vzkázala mu tehdy Lela.