Jizvy krásu nezničí. Týnuš zveřejnila fotografie v plavkách z dovolené na Santorini, o které lze jen snít

Když se na ně podíváte, sotva uvěříte, že poměrně nedávno kráska prošla peklem.

Před dvěma roky jela s tehdejší svou láskou Viktorem Hajíčkem na dovolenou, v luxusní restauraci ale došlo k děsivé chybě číšníka, která stála krásku zdraví.

Pracovník baru se přiblížil s neznámou hořlavinou přímo tam, kde se nacházela Týnuš se svým partnerem. Došlo k výbuchu, následkem čehož utrpěla Týnuš popáleniny na obličeji, rukách, krku a hrudníku.

Hvězda Instagramu zůstala na téměř rok v Istanbulu, kde se v tamní nemocnici podrobila léčení. Navzdory všem úsilím lékařů na těle Třešničkové zůstaly jizvy.

Nicméně život pro youtuberku pokračuje. Na Instagramu ukazuje, že jizvy nejsou nic, za co by se měli lidé stydět.

„Ani jsem nevěřila, že si na sebe vezmu letos dvoudílné plavky, ale here I am. Učím se po krůčkách milovat své jizvy víc a víc. A přestože tohle není konečný stav, nechci čekat až… Tělo každé ženy (i muže) je tak dokonalé a jedinečné, že ozdoba strií, jizev nebo třeba pigmentových skvrn jim dodává pouze na unikátnosti, za kterou není potřeba se stydět,“ okomentovala bloggerka jednu ze svých fotografií.

Týnuš dostává spoustu slov podpory od svých sledujících.

„Když si představím, jak jsi nedávno bojovala v nemocnici a kde jsi nyní…neskutečné. Jsi důkazem, že ženy jsou opravdu neskutečně silné,“ vyslovila se uživatelka se jménem withadelaid.

„Za to, jak ses ke všemu postavila i po tom, co se ti stalo, tak máš ode mě fakt big respect. Věřím, že to nebylo pro tebe jednoduché a ne jen pro tebe, ale ty ses s tím poprala jako lvice a žiješ si dál svůj život. Za to máš můj velkej obdiv,“ napsal jacob.r89.