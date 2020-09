Krainová je pod palbou kritiky poté, co se ukázala v Show Jana Krause. Chovala se prý jako „ta pošahaná Paris Hillton“

Nový díl Show Jana Krause zřejmě potěšil ty nejoddanější obdivovatele Simony, kteří se rádi dozvěděli podrobnosti ohledně toho, jak si modelka pořídila pejska. Komentáře této skupiny sledujících proto byly přeplněné láskou, sympatií a pozitivními emocemi, jimiž podle fanoušků zářila i sama modelka.

„Miluju tento pořad, nikdy nevynechám, opět jsem se bavila. A ty Simčo, dokonalost sama, od vlasů, až po botičky......nádhera,“ napsala luciekrulisova.

„Hezky se mi na vás koukalo, byli jste krásně vtipní s panem Krausem,“ všimla si jana.buchart.

„Byla jste super, smích upřímný...pejsek zlatíčko… “ podělila se o své dojmy marie.zimmerova.

„Překrásné šaty i Angela. Závist nezná meze,“ přiznala se burianova.simona.

Na druhou stranu se ale objevilo nemálo kritických ohlasů. Uživatelé sociální sítě modelce například vyčítali buď její Valentino botky nebo šaty, které považovali za poněkud vulgární.

„Proč tyhle boty? Pro módní ikonu out… Evokuji maloměšťáctví,“ tvrdí Ivetaschwarz.

„Ty šaty jsou krásné, ale na ni.. Jsou tak pro dvacetiletou holku... I když ona asi má ten pocit,“ stálo v jednom komentáři.

Kritice byla Simona podrobována také kvůli zvolenému druhu pejska, že je prý jen na to, aby byl jakýmsi módním doplňkem.

„Stačí výraz pejska... Určitě ho to baví no. Někteří by zvířata prostě mít neměli, proč jste si nepořídili retrívra, ten se těžko strčí do kabelky...,“ píše pav_li_nka

„Divný. Čím dal tím víc mi Simona připomíná tu pošahanou Paris Hillton…,“ dodává upuautum1970

Dalším uživatelům se celkem nelíbilo, že se v pořadu mluvilo jen o pejskovi.

„Ježíši, pořád o té čivavě.. Trapný fakt,“ uvádí marc.novakova13

„A kdo byl tedy pozván? Vy nebo Angela?“ dodala sestrenka.bobo

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.