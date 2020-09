Doba, kdy alkohol tekl proudem. Dara Rolins se pochlubila snímky z éry Sexy Dancers

View this post on Instagram

Tak táto fotka z éry slávnej to skupíny Sexy Dancers a spomienka s ňou spojená, ma fakt pobavila😂🙏🏻❤️. Ostatne, ako všetky na ktorých je v popredí alebo v pozadí generálny riaditeľ zábavy Roman Holý:)😈.Aj ja patrím k tým, ktorých formoval hudobne, tanečne, spoločensky👽🤖🤡. Pokiaľ sa chcete každý deň usmiať, doporučujem jeho insta účet @roman_holy_original ktorý si len nedávno založil, aby si šplhol u svojich rozkošných detičiek:)🥳🥳🥳. #poslednýMohykán #Romulus #SexyDancersForever #LegalLegends #memories