To je překvápko! Petr Nedvěd se oženil se svou mladou Nicole. Instagram modelky odhalil tajemnou svatbu

Petr a Nicole se stali na konci července rodiči dcerky Naomi a během těhotenství se novináři neustále ptali budoucího otce na svatbu. Ten ale tvrdil, že se do chomoutu podruhé v životě rozhodně nehrne. „Svatba zatím není na pořadu dne. Já ani Nikča fakt nepotřebujeme nějaký papír na to, že se máme rádi,“ smál se slavný útočník. „Jednou se asi vezmeme, ale v klidu, abychom si to užili, a ne teď něco šít horkou jehlou,“ naznačil před časem Blesku.

Podle zdrojů Blesku si ale svoji těhotnou partnerku nakonec vzal na konci jara při dokonale utajeném obřadu v Praze. Nicole naznačila svatbu a nové příjmení, když své účty na sociálních sítích zničehonic přejmenovala z Volfová na Nedvědová.

Petr Nedvěd byl už v minulosti jednou ženatý, a to se supermodelkou Veronikou Vařekovou, kterou si bral v roce 2004, a o dva roky později se rozvedli. Následně prožil několik vztahů. Několikrát se dal dohromady a opět rozešel s kontroverzní kráskou Veronikou Kovaříkovou. Až s mladičkou modelkou Volfovou našel ten správný vnitřní klid a založil s ní rodinu.

Náročný porod

Dcerka Naomi se Nedvědovým narodila letos 24. července. Šťastná a unavená maminka pak na svém Instagramu přiznala, že v porodnici to pro ni nebyl žádný med.

„Vítej Naomi, (24. 7. 2020) naše srdíčko, lásko největší. Porod byl velmi náročný a bolestivý… Ač tvůj taťka byl pro mne neskutečnou oporou, křičela jsem možná víc, než je zdrávo, ale když jsem tě uviděla, zapomněla jsem na všechnu tu bolest a už cítím nic než jen plno lásky, euforie a radosti. Těšíme se na ty krásné starosti, chvíle, co máme před sebou. Navždy budeme s tebou,“ napsala Nicole.