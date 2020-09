Zagorová má covid. S horečkami leží v nemocnici. A co Margita?

Zpěvačka Hana Zagorová na svých sociálních sítích informovala o svém zdravotním stavu a zdravotním stavu svého manžela. Štefan Margita prohlásil, že to, čím si prochází jeho manželka, by nikomu nepřál.

„Naši milí, nechtěli jsme vás zatěžovat našimi starostmi. Ano, oběma nám vyšly pozitivní testy na covid. Ať se to nemusíte dovídat z různých nafouklých spekulací. Štefan je v domácí karanténě s lehkým průběhem a Hanka z důvodu vysokých teplot v nemocnici. Věřte, že děláme, co můžeme a brzy s vámi uvidíme:) Moc se na vás těšíme Hanka a Štefan,“ napsala Zagorová na své stránce na Facebooku.

Margita se v médiích vyjádřil ke zdravotnímu stavu své manželky. „Nepřeju nikomu, aby zažil to, co teď Hanka během posledních deseti dnů,“ prohlásil pro FTV Prima.

„Vrátila se po dvou koncertech, dva dny na to jí stoupla horečka téměř na čtyřicet! Samozřejmě testy prokázaly, že je nakažená covidem a kvůli těm horečkám, které ani po týdnu neklesaly, musela být Hanka hospitalizovaná,“ uvedl Štefan Margita.

Manžel zpěvačky rovněž vyjádřil naději, že jeho žena bude již během příštího týdne doma.

Zpěvačce Haně Zagorové, která na přelomu 70. a 80. let vedla v anketě Zlatý slavík ve své kategorii, je 73 let. Jejímu manželovi, opernímu zpěvákovi Štefanu Margitov, je 64 let.