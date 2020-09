Jen kalhotky a podprsenka. Kalousová v Tváři rozdmýchala pořádné dusno a šokovala všechny diváky

Kalousová se totiž objevila v pořadu Tvoje tvář, kde se proměnit měla v Britney Spearsovou a zazpívat její hit Work Bitch.

„Musím přiznat, že jsem docela nervózní, není to moje parketa, nikdy jsem nezpívala, netancovala a nevystupovala na pódiu. Je toho strašně moc,“ přiznala Kalousová.

Tým ji navlíknul do rudých kozaček, kalhotek a podprsenky s flitry. Přitom to není tak dlouho, kdy se jí nechtělo ani dělat kšefty v plavkách.

„Dřív jsem se bála chodit v plavkách, byla jsem i trošku větší. Teď se mi podařilo zhubnout, i to je důvod, proč jsem se k modelingu vrátila,“ nechala se slyšet misska před třemi roky.

„Vůbec tomu nemůžu uvěřit, že je to opravdu tvoje první vystoupení na jevišti. Já bych se zbláznil, kdyby tohle bylo moje první vystoupení,“ nešetřil chválou porotce Ondřej Sokol, který byl z modelky nadšený. „Byla jsi fantastická, je opravdu hodně zpěvaček a hereček, co by měly problém dát to takhle na jevišti, a ještě to uzpívat,“ dodala Eva Burešová, které se sexy číslo také líbilo.