Doma mají horkou Itálii. Půvabná Krainová otevřeně promluvila o svém manželství

Není tajemstvím, že Krainová nemá andělskou povahu a pevně se postaví proti komukoli. Známá modelka během rozhovoru přiznala, že doma má také bouřlivou Itálii, jelikož její manžel má stejný temperament. „Kdyby to nebyl horkokrevný blázen jako já, tak by mě to asi nebavilo,“ řekla Simona.

Modelka ale přiznala, že Vágner pro ni je též i „ostrovem naděje a odpočinku“. „U něj vím, že nemusím být dokonalá a perfektní, dobře oblečená, přesto mě vždycky bude mít rád. Máme i tyto momenty, ale pak máme i momenty, kdy si velmi nahlas říkáme, co si myslíme. Nikdy se tedy nehádáme před dětmi. Jsem zastáncem toho, že rodina by opravdu měla být v harmonii a děti strašně ovlivňuje, co doma cítí, co vyzařují rodiče. Podle toho se pak budou v budoucnu chovat. Snažím se tedy nikdy nedávat před dětmi najevo jakékoliv tenze, stresy,“ uvedla.

„Občas samozřejmě vylítnu, nebo manžel, ale nelítají talíře, snažíme se věci nějak rozumně vykomunikovat. To je u partnerů určitě nejdůležitější. Je třeba si o věcech povídat a nečekat, až vznikne opravdu problém. Spousta lidí dnes nad vším mávne rukou, ale pak se trápí a nevyřčené věci jsou potom toxické látky, které musí z těla ven,“ pokračovala Krainová.

Podle Simony je důležité, aby si lidé vždycky vše vyříkali. „Když vás něco trápí, tak to tam hoďte bez skrupulí. Jsem velmi upřímná, co na srdci, to na jazyku a někdy se potkávám s lidmi, kteří to úplně nedokážou skousnout. Mě už život naučil, že není důležité, co si o mně budou myslet ostatní, ale co já si myslím o nich. Priorita pro mě je, jak se cítím já a co mi lidi dávají za emoce. Pak podle toho dostanou stejnou odezvu zpátky,“ vysvětlila.

S Karlem Vágnerem se Krainová seznámila v roce 2009 a o rok později se pár vzal. S Karlem topmodelka porodila syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.