Po 9 měsících od porodu se ukázala Petra Němcová v plavkách. „To je deset let stará fotka?“ nevěří fanoušci

Česká modelka Petra Němcová porodila před devíti měsíci svého prvního syna a stala se tak maminkou. Po ani ne roce se na sociální síti zvěčnila v plavkách, a jak poznamenávají fanoušci, na jejím těle není vůbec znát, že by před tak krátkou dobou porodila.

Na několika zveřejněných snímcích pózuje Petra v bílých dvoudílných plavkách a směje se od ucha k uchu. Soudě podle fotografií, které přidávala v těhotenství, příliš mnoho kilogramů nenabrala, tudíž se nemusela se shazováním přebytečných kilogramů tak moc trápit.

Nutno podotknout, že modelka dbá na zdravý životní styl a několik let je také vegankou. Nepochybně tak i to má vliv na to, že se jí po porodu vrátila její dřívější štíhlá postava.

Pod fotografiemi známé Češky se objevilo obrovské množství pochvalných komentářů. Většina byla v angličtině, některé se však našly i psané česky. Například jeden z fanoušků Petře nevěřil, že se jedná o aktuální snímky.

„To je 10 let stará fotka?“ ptal se. Petra mu i dokonce odpověděla: „He he…děkuji.“

Pod fotkami bylo možné všimnout si i komentáře slovenské modelky Andrey Verešové, která zareagovala anglickým slovem amazing, Petře tedy vzkázala, že je úžasná.

Petra Němcová

Jiní uživatelé poznamenali, že Petřin úsměv a radost dokazují, že dny strávené na pláži, jsou ty nejlepší. „Krásné tělo, Peti. A super nálada,“ poznamenal jiný fanoušek.

Topmodelka Petra Němcová se narodila v české Karviné. V roce 1995 vyhrála českou soutěž Elite Model Look. Poté odjela do Milána. Jako modelka pracovala mj. pro Victoria's Secret, jakož i pro další společnosti zaměřené na dámskou módu.

V prosinci roku 2004, když byla se svým snoubencem v Thajsku, je zasáhlo tsunami. Petra přežila tak, že vyšplhala na palmu, kde strávila následujících 8 hodin. Navíc utrpěla zranění (zlomeninu pánve), ze kterého se ale úspěšně vyléčila. Její tehdejší přítel, britský módní fotograf Simon Atlee, však při neštěstí zahynul.

Nakonec Petra své štěstí a lásku přece jen našla. Vzala si podnikatele Benjamina Larretche, kterému 15. listopadu minulého roku porodila syna, kterému dali poněkud neobvyklé jméno – Bodhi.