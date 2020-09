Lucie Vondráčková se objevila po boku známého fešáka. Co fotografie zachycuje?

Oblíbená česká zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se na svém účtu na Instagramu podělila o několik nových snímků. Je na nich zachycena s některými svými kolegy, což mohlo u fanoušků vyvolat různé otázky. Zjistěte, o co se jednalo a podívejte se, jak to dotyčné na fotografiích sluší.

Lucie Vondráčková se rozhodla, že se u příležitosti křtu a premiéry klipu Válka podělí o několik snímků. Na sociální síti se tak objevila po boku Davida Gránského či jiných svých kolegů.

„Křest a premiéra klipu Válka skupiny Melodica v @mwprague. @davidgransky, @miroslav.simunek, @melodica_official,“ napsala Lucie ke snímkům a označila i několik kolegů.

A reakce na tyto snímky přišla prakticky ihned. Uživatelé sociální sítě jí vzkazovali, že je úžasná, super a hlavně stále krásná.

„Lucko, nemáš chybu,“ stálo v jednom z komentářů.

„Úžasná osůbka, ta Lucka. Od malička roste po všech stránkách do krásy,“ hlásal další komentář.

A v podobném duchu se vyjadřovali i další: „Moc vám to sluší.“

A i ostatní si myslí, že čím je Lucka starší, tím je krásnější. „Vy jen kvetete,“ dodávali.

Soudě dle reakcí to tak vypadá, že čtyřicetiletá maminka dvou synů své fanoušky stále baví.

Lucie a muži

Tato krásná zpěvačka nedávno poskytla rozhovor médiím, v němž promluvila o tom, jak se jí daří, řekla pár slov o módě, ale také o tom, jaký typ mužů se jí líbí.

V rozhovoru padla otázka také týkající se bilancování minulosti. Na to však zpěvačka odpověděla, že vytváří svou budoucnost, tudíž na ohlížení zpět není ani čas a ani chuť. Co se týče možného nového partnera, na to Vondráčková reagovala slovy, že se po žádném novém neohlíží.

„Vůbec žádný! Vůbec se mě na to neptejte! (smích) Vůbec žádný,“ uvedla s tím, že toto téma je pro ni úplně uzavřené.

A jaký typ že se zpěvačce nejvíce líbí? Tato odpověď zřejmě překvapila nejednoho fanouška.

Vondráčková také prohlásila, že radost jí dělají děti, ale také její nové role či příležitosti.

Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.

Připomeňme, že minulý rok byl pro čtyřicetiletou zpěvačku těžký. Potýkala se s rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem, který se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce loni v prosinci porodila dceru, kterou pár pojmenoval Leontýnka.