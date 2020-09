Pagáčová a rozvod rok po svatbě? Známá herečka na rovinu prozradila, jak to s manželem mají

Známá česká herečka Patricie Pagáčová vyrazila před pár dny na dovolenou do Chorvatska. Společnost jí na cestách dělá její drahá polovička, manžel Tibor. I přesto však některé zlé jazyky začaly spekulovat o tom, jak to vlastně manželé mezi sebou mají. Schyluje se opravdu k rozvodu nebo to nebude tak horké?