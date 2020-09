Dara Rolins ví, jak fanouškům zvednout náladu. Podělila se o několik mouder a lidem spadla čelist

Oblíbená slovenská zpěvačka Dara Rolins má hned několik skvělých vlastností – nejen, že krásně zpívá, ale také vždy dokáže vykouzlit úsměv na tváři svým fanouškům a podpořit je, když to zrovna potřebují. A právě to se stalo i nyní, když Dara na sociální síti sdílela jedno ze svých zamyšlení.

Ne každý den je posvícení. Některé dny jsou lepší, jiné horší. To zná zřejmě každý z nás. A výjimkou nejsou ani celebrity. Právě o životních obdobích a těžkých chvílích se totiž na svém Instagramu tentokrát rozepsala i slovenská zpěvačka Dara Rolins. Ta si ale stojí za tím, že všechno to právě k životu patří.

„Vím, že ne každé ráno musí být zákonitě vysmáté. Jsou rána, kdy otevřete oči a je vám smutno při první myšlence. I TO patří k životu. Člověk prochází různými etapami. Zklamání, obavy, očekávání, radost… To vše nás dokáže vyčerpat, a zároveň udržet ve střehu,“ uvedla.

Podotkla také, že štěstí bývá vrtkavé a láska často nestálá. „Vaše srdce se nevyhne občasným frakturám a spolehnout se můžete jen na sebe a na to, že čas vše vyřeší a posune tam, kde to celé, ať už chcete nebo ne, i TAK vždy mělo být,“ myslí si

„Že nesedí načasování? To, kde jste, je záměr. Pochopit to je cesta, která je občas jednosměrná nebo slepá, a navigace vás vede přes všechny možné prdele, v nichž narazíte na domácí obyvatelstvo, sráče. Hlavní je se z toho neposrat,“ uvedla v závěru svého textu Dara.

„Daro, krásně napsané a hlavně velmi pravdivé,“ vzkazovali jí.

A vypadá to, že mnohým její slova vzala dech. Spousta uživatelů se s ní totiž okamžitě naladila na stejnou vlnu.

Další pak psali, že to opravdu skvěle vystihla a dodávali, že by to sami „lépe nenapsali“.

„Děkuji za ta slova,“ zněla další reakce a komentáře se jen hrnuly: „Tak to je, Darinko, úplná pravda. Každé jedno slovo.“

„Vy, Darinko, umíte zvednout náladu,“ pochvalovali si další.

Pár uživatelů se dokonce přiznalo, že je delší texty na sociálních sítích spíše odrazují, ale v případě Dary je tomu naopak: „Nerad čtu dlouhé texty. Ale ty od Vás, i kdyby byly 10krát delší, tak si je velmi rád přečtu! Den je hned hezčí...“

Padlo však i několik zmínek o tom, jak Dara po ránu vypadá: „Takhle po ráno a jak vám to sluší.“

„Jste krásná i bez make-upu, i s ním,“ přidávali se další.

Dara Rolins

Zpěvaččina slova tak zřejmě padla na úrodnou půdu, a ještě si vysloužila i spoustu lichotek.

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.