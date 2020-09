Sexy zpěvačku Kerndlovou fanoušci přirovnávali k hollywoodským kráskám. Komu se více podobá?

Tereza na novém snímku pózuje v krátkých světle růžových šatech, které krásně obepínají její postavu. Vlasy má sčesané do drdolu a zvolila jen lehký, přirozený make-up. Není tedy divu, že na své sledující opět udělala dojem.

„Terezko, ty jsi proste kočka,“ lichotili jí. A milými komentáři se to jen hemžilo: „Krásná, moc ti to sluší.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu #JMENO 🤍 Příspěvek sdílený Tereza Kerndlova (@terezakerndlova), Zář 10, 2020 v 3:03 PDT

Další pak psali, že je Tereza opravdu „božská“.

Jiné komentáře se však týkaly toho, komu se tato zpěvačka nejvíce podobná. Některé ji přirovnávali k jedněm z nejkrásnějších žen světa.

„Trochu Penelopé Cruze,“ pomyslela si jedna komentující.

Druhá jí však oponovala a uvedla, koho připomíná jí: „Tady jak Jenn Lopez.“

Ať už je Tereza podobná komukoli, rozhodně je v jejím případě nač se dívat. Málokdo by jí totiž hádal, že jí je již 33 let. Vypadá totiž jako holčička.

Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.