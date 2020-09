Anthony Hopkins bude hrát „britského Schindlera“, který zachránil stovky československých dětí před holocaustem

Hlavní postavu ve filmu budou hrát dva herci: Johnny Flynn v mládí a Anthony Hopkins ve stáří.

Producenti Ian Canning a Emil Sherman říkají: „Přestože svému altruistickému činu nikdy nechtěl věnovat žádnou pozornost, je třeba vyprávět Nicholasův příběh a příběhy těch, které zachránil. Být součástí sdílení tohoto historického okamžiku se světem je výjimečné privilegium.“

Koncem roku 1938 londýnský makléř Nicholas Winton, kterému bylo v té době 29 let, zařídil, aby bylo z Československa posláno 669 židovských dětí, kterým hrozil koncentrační tábor, do pěstounských rodin ve Velké Británii. Děti byly vyvezeny v osmi vlacích. Bylo jim od dvou do 17 let. Podařilo se mu to stihnout před uzavřením hranic.

O půl století později, v roce 1988, se setkal s lidmi, které zachránil, v televizní show To je život.

Nyní žije ve světě asi šest tisíc potomků dětí zachráněných v roce 1939 Nicholasem Wintonem.

V roce 2014 český prezident Miloš Zeman v Praze udělil Nicholasi Wintonovi, kterému bylo v té době již 105 let, nejvyšší cenu v zemi, Řád bílého lva.

Na památku hrdinského činu sira Nicholase Wintona je na Hlavním nádraží v Praze postaven pomník.