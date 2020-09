„Bylo to jasné už nějakou dobu.“ Fanoušci uvedli důvody rozpadu manželství Koukalových. Předpověděla to prý bývalá Petra

Už to nejsou jen spekulace o vztahové krizi, bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová se po čtyřletém manželství vskutku rozvádí s někdejším badmintonistou Petrem Koukalem. Gabriela to uvedla v prohlášení na svém Instagramu, kde nyní její fanoušci odhalují svůj pohled na jejího manžela.

„Občas se stane, že se společná cesta dvou lidí rozdělí, a pak je načase pokračovat cestou jinou, vlastní. To je nyní i náš případ, můj a Petrův,“ napsala před pár dny Koukalová, rozená Soukalová.

I když bývalá biatlonistka uvedla, že důvodem rozvodu je jiný pohled na život, přesněji to nekonkretizovala. Udělali to za ni její fanoušci.

„Omlouvám se, že to napíšu, normálně bulvár nesleduji. Ale od počátku si myslím, že jste žila s manipulátorem. A kdo ví, zda jste i svou velice úspěšnou kariéru neukončila kvůli svému muži. Bylo mi to moc líto, protože jste měla skvěle našlápnuto. Skvělá sportovkyně, vy jste biatlon posunula o několik příček výš, muži vás milovali. Třeba se k biatlonu ještě vrátíte, když si budete o všem již rozhodovat sama. Moc bych vám to přála. Hodně štěstí,“ okomentovala vyjádření Gabriely jedna z fanynek.

„Takovej ocas tě táhl akorát ke dnu. Šilhánová si s ním také užila… Buď šťastná. Jsi kočka,“ reagovala podobně další.

Zpověď Šilhánové

Připomeneme, že expartnerka Petra Koukala, bývalá moderátorka Evropy 2 Lucie Šilhánové již dříve promluvila o jejich vztahu a svého bývalého partnera popsala jako nevěrného manipulátora.

„Uháněl mě asi rok, ale já s ním nejdřív nechtěla mít nic společného, protože ho předcházela pověst kluka, který je tu pro každou holku. Chápejte to doslova. Nakonec jsem se do něj zamilovala v období, kdy si procházel hodně těžkou osobní krizí. Sama jsem se nabídla, že mu pomůžu překonat jeho vážné zdravotní problémy, a myslela jsem si, že si srovnal životní hodnoty a změnil se,“ rozpovídala se v rozhovoru v rámci projektu Bez frází Šilhánová.

Vše se odehrávalo v době, kdy Koukal bojoval s rakovinou varlat, kterou nakonec úspěšně překonal. Nakonec si získal i srdce Lucie Šilhánové, kterou tolik uháněl.

„Byla jsem blbá. Dál dělal přesně to, co se o něm tradovalo, a to ve velkém... Náš vztah skončil po dvou a půl letech, když jsem zjistila, že mě podvádí i s mojí kadeřnicí. Bral si ji dokonce k nám domů. Neměl potřebu si ani zaplatit hodinový hotel nebo penzion a já chtěla zvracet ještě dlouho poté, když jsem si představila, co se u nás doma muselo dít. Ta holka se do něj zamilovala, takže mi nakonec sama o všem řekla. Došlo mi, že zdaleka nebyla jediná,“ popisovala Koukalovy nevěry Lucie.

„Jakmile jsme se definitivně rozešli, tvrdil mi, že navštěvuje doktory, že jde o hlubší problém, se kterým mu neumí pomoct ani odborníci. Brečel přede mnou vždy a často, používal sebelítost jako zbraň. Párkrát přišla sebemrskačská zpráva o tom, jak obdivuje lidi, jako jsem já, kteří ostatním neubližují a můžou se na sebe každý den podívat do zrcadla... Hodně hrál na city, ve finále byl přitom spokojený a jen se mnou manipuloval,“ vzpomíná Šilhánová.

„Po rozchodu jsem se ale stejně zavřela na tři dny doma a jen jsem pila a zvracela, pořád dokola. Ta představa, že jsem byla součástí jeho orgií, mě nutila dostat ze sebe všechno ven, abych se pročistila,“ dodala Šilhánová, která v kritice Petra Koukala rozhodně nešetřila.