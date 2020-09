Herec Chris Evans z filmu Avengers: Endgame náhodou ukázal foto svých nahých genitálií

Herec Chris Evans, který hrál Kapitána Ameriku v seriálu Avengers, na Instagramu zveřejnil fotografii svých odhalených genitálií. Upozornilo na to nakladatelství Mashable.

39letý herec z amerického akčního sci-fi filmu Avengers, z roku 2012 od režiséra a scenáristy Josse Whedona produkovaného Marvel Studios, sdílel na svém instastories záznam z obrazovky iPhonu, jak jeho rodina hraje Heads Up. Na konci videa se ale na chvíli nečekaně otevřela jeho galerie fotek, z níž se video přehrávalo. Mezi fotografiemi si ale fanoušci Evanse okamžitě všimli i snímku mužských genitálií. Instastory byla z hereckého účtu brzy poté odstraněna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Evans Online (@teamcevans) 12 Сен 2020 в 12:56 PDT

Tato Evansova chyba však potěšila jeho fanoušky. Ti se celé situaci i nepozornosti herce zasmáli. Mnoho uživatelů pak vyzvalo k tomu, aby uložené screenshoty z instastories nepoužívali a vyzvali k respektování osobních hranic Evanse.

Chris Evans’ publicist opening her phone pic.twitter.com/gcTWCE4fOv — 𝚑𝚒𝚜𝚙𝚊𝚗𝚒𝚌 𝚙𝚒𝚡𝚒𝚎 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚛𝚕 (@mathewrodriguez) September 12, 2020

​

Tento jeho přešlap však způsobil, že diskuse o situaci vynesla jeho jméno na první místo v trendech Twitteru. Herec zatím incident nekomentoval.

Ve filmu Avengers: Endgame našli chybu, kterou přehlédli i filmaři

Specialisté na video efekty informovali o chybě v počítačovém designu Thana z Avengers: Endgame, které si nevšiml ani Matt Aitken společnosti Weta Digital.

Odborníci poukazují na chybu ve filmu Avengers: Endgame v designu Thana (Josh Brolin). Ze strany Marvel Studios byla postava tohoto šíleného obra zavedena již v roce 2011. Jako padouch ze Ságy nekonečnosti se objevil v Avengers: Infinity War 2018. To se ukázalo jako výzva pro Marvel Studios kvůli tomu, že velký počet hlavních postav soupeřil o čas na obrazovce. Nicméně, díky své dominující přítomnosti na velké obrazovce byl Thanos schopen rychle se etablovat jako největší nepřítel ve vesmíru Marvel.

S jeho vítězstvím na konci Infinity War, kdy úspěšně zničil polovinu života ve vesmíru, a to i přes úsilí mstitelů ho zastavit, byli fanoušci nadšeni jeho návratem v Endgame. Nicméně, jak se příběh posunul se zaměřením na hrdiny, Thanos nebyl v Endgame stejný, jako byl v Infinity War. Měl jen skutečný velký vliv na vyprávění během vrcholné bitvy, kde on a jeho přisluhovači čelili v podstatě každému hrdinovi v sérii. To tvořilo celý závěrečný akt filmu a s pouhým počtem propracovaných snímků, které bylo třeba modifikovat prostřednictvím vizuálních efektů, se zdá, že tým jeden vynechal.

V posledním videu společnosti Corridor Crew tým přivádí Matta Aikena společnosti Weta Digital, který byl vedoucím oddělení vizuálních efektů pro Endgame. Na jednom místě ve videu poukazují na to, jak měl Thanos problém s výstřižky, když začal praskat s pomocí nanotechnologické rukavice Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Aiken přiznává, že ani on si toho nevšiml.