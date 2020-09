Hvězdy seriálu Hra o trůny promluvily o absurdní pilotní epizodě: Nikdo nevěděl, co to sakra bylo

Navzdory bouřlivému úspěchu seriálu Hra o trůny po celém světě první pokus o zfilmování cyklu fantasy románů George R. R. Martina byl tak daleko od ideálu, že projekt byl téměř uzavřen.

Brzy vyjde kniha Oheň nemůže zabít draka: Hra o trůny a nevyřčený příběh epického seriálu (Fire Can't Kill the Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of an Epic Series), v níž bude, jak už název napovídá, odhaleno zákulisí slavné show. Časopis Entertainment Weekly mezitím vydal exkluzivní výňatek z připravované publikace, jedná se o první pokus o spuštění Hry o trůny.

Když producenti dostali zelenou, tým si uvědomil, že se dosud tak ambiciózního projektu nezúčastnili. Dokonce i zkušení herci cítili, že ve Západozemí to není tak hladké…

Nikolaj Coster-Waldau, který hraje Jaimeho Lannistera, vzpomíná: „Nikdo nevěděl, co tam dělají nebo co to sakra je. Pamatuji si, že v okamžiku, kdy dorazil král Robert, se mi zdálo, že je to všechno směšné. Pokus o vytvoření tohoto paralelního vesmíru obývaného tak ušlechtilými lidmi vypadal absurdně. Zde je velmi tenká a náročná rovnováha mezi vážností a podezřením, jako by to bylo jen cosplay. V tu chvíli jsme rozhodně neměli pocit, že by z toho vznikl mimořádně vlivný hit. Ale bavili jsme se.“

Jason Mommoa (hrál Khala Drogo) vzpomíná: „Moje postava byla skvělá. Nechápu, proč se to všechno stalo. Ale když se mi před očima objevila Emilia (Daenerys Targaryen pozn.), všechno mi okamžitě zapadlo na své místo. Opravdu jsem tam nebyl, dokud nepřijela.“

Kniha také obsahuje vzpomínky od jiných herců a režisérů seriálu. Lena Headey, která hrála Cersei Lannister, řekla, že během natáčení pilotní epizody vypadala jako tanečnice z Vegas. Měla na sobě kožich a obrovskou paruku, jako by to byla středověká Dolly Parton.

Producenti Daniel B. Weiss a David Benioff připustili, že zpočátku udělali obrovské množství chyb a každým dnem jich bylo stále víc. Teprve když se filmový štáb dostal do Maroka, „kola se hnula z mrtvého bodu“.

Připomeňme, že seriál Hra o trůny debutoval v roce 2011, ale přípravy začaly několik let před premiérou. Původní pilot byl natočen v roce 2009.