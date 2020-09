Lucie Bílá ukázala, jak zvládá koronavirus. Její slova však některé fanoušky pořádně vyděsila

Připomeňme, že minulý týden Lucie Bílá informovala o tom, že se ocitla v povinné karanténě a kvůli tomu musí přesouvat naplánované koncerty na pozdější termíny.

„Člověk míní a bůh mění… Už jsem si říkala, že se mě ten covid bojí, a tak se mi vyhýbá… Přestalo ho to bohužel bavit a je blíž, než jsem si přála… Moji milovaní, od včerejšího dne jsem v povinné karanténě! Stihla jsem ještě úžasný koncert v Prostějově, ale všechny domluvené koncerty a akce z dalších deseti dnů přesouváme na jiné termíny,” psala zpěvačka ve svém instagramovém příspěvku 9. září.

Dnes se však Lucie Bílá již přiznala, že se nachází v izolaci, ale ne v karanténě, jak to původně uváděla. Podle jejích slov by tato izolace měla skončit v neděli. Tím pádem oblíbená česká zpěvačka dala najevo, že byla nakažená koronavirem. Podělila se i o své vlastní zkušenosti s touto nemocí, sdělila totiž, že jako zásadní problém to pro sebe nevidí a označila covid-19 za „blbou chřipku“.

„Jak možná tušíte, ten syčák okolo mě jenom neprošel, ale také mě pěkně čapnul. Aspoň vám můžu říct svou zkušenost, že to je jenom blbá chřipka, která se dá přežít, a že je potřeba asi si na to zvyknout a jenom být na sebe opatrný. Ale jinak bych z toho žádnou hrůzu nedělala,” říká Bílá ve svém videu.

Její fanoušci v komentářích pod tímto příspěvkem dávali najevo, že jsou velice rádi, že jejich oblíbená zpěvačka dokázala zvládnout tu nákazu poměrně dobře. Nechyběla ani slova vděčnosti za podporu všem, kdo se s touto nemocí potýká.

„Tím, že říkáte lidem, jaké to je, zbavujete je strachu a to teď rozhodně všichni potřebujeme,” podpořila záměr Lucie Bílé uživatelka ludmilahejretova.

Další uživatel uvedl, že podle něj jsou ještě cítit důsledky nemoci.

„Držím palce, ale se mi zdá, že se vám těžko dýchá,” napsala prenticegabicka.

„Přeju uzdravení, ale Lucko, jste rozumná žena a povídat, že je to obyčejná chřipka, tak nesouhlasím. Díky Bohu, že jste měla lehký průběh. Ne každý má takové štěstí,” vyzvala k objektivnějšímu pohledu uživatelka evamatasovska.

Ze strany řady uživatelů padla i slova kritiky na adresu české hvězdy. Vytkli jí totiž, že koronavirus příliš podceňuje

Další komentující dokonce uvedla, že postoj zpěvačky je nemorální, a poukázala na těžší případy průběhu onemocnění.

„Hmm jak kdo…Můj strýc 65 let v umělém spánku… To, jak to zlehčujete, je nemorální,” sdělila svůj názor uživatelka barbora901.

Ostatní komentující vyjadřovali svou radost v souvislosti s tím, že v nejbližší době se Lucie Bílá znovu dokáže vrátit na scénu.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Mimo to je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r. o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipim na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v bench-pressu.