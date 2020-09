Dara Rolins promluvila otevřeně o svých úpravách zevnějšku. „Nemá to nic společného s neláskou,“ vzkazuje

Slovenská zpěvačka Dara Rolins patří mezi ty nejznámější tváře českého a slovenského showbyznysu. Není divu, že je pod neustálým drobnohledem nejen médií, ale také svých fanoušků a uživatelů sociálních sítí, kde zveřejňuje fotografie ze svého života. Nyní se však Dara vyjádřila k poněkud diskutovanému tématu, a to ke svému zevnějšku a vylepšením.

Dara před pár dny zveřejnila usměvavou fotografii, u které si neodpustila delší komentář věnovaný svým úpravám a sebelásce.

„Když už otevíráme ta ženská témata… Kromě povzbuzujících komentářů – pod mým nedávným postem, za které díky – si některé ženy neodpustily poznámku: ,tak tak, mít se rády takové, jaké jsme – žádný botox, plastiky‘… Ještě ,Dara‘ tam chybělo,“ napsala na začátek slovenská zpěvačka.

Poté pokračovala s tím, že téma ohledně toho, že se má mít člověk rád, je velmi diskutabilní. Souhlasila s tím, že svůj vzhled řeší a přiznala, že právě toto žádné tajemství není.

„Vychází to z mé podstaty a souvisí i s mojí profesí, kdy je člověk pod drobnohledem. Jasně, že věci ladím, pomáhám jim. Jsem ale bytostně přesvědčená, že moje ,vylepšení‘ nejsou v rozporu se zdravým rozumem,“ napsala.

Ve svém delším vyjádření vyvrátila také tvrzení, že by se neměla ráda, a proto se rozhodla pro jistá vylepšení. „Důvod, proč jsem některá podstoupila/podstupuji, nemá nic společného s neláskou. Naopak,“ vysvětlila.

Dařina sebeláska

V postu taktéž narovinu prozradila, co přesně si nechala vylepšit – prsa a nos. Podle jejích slov dokážou větší prsa ženě zvednout sebevědomí. Co se týče úpravy nosu, to okomentovala tím, že se jednalo o získání fotogeničtějšího tvaru, nikoliv „získání většího množství sebelásky“.

Vyvrátila, že by měla nějaké výplně v obličeji. Vysvětlila, že takzvané naducané tvářičky má neustále, i když zhubne pár kilo.

„Koronová, nedobrovolná karanténa nás myslím poznamenala všechny určitými váhovými změnami. A ne, není to proto, že chci být štíhlá za každou cenu, ale každý se cítí pohodlně na nějaké váze, a toto je ta moje, 55kilová, v rámci 170 cm mé výšky a všech aktivit, které chci s mým tělem realizovat a zvládat,“ konstatovala.

Zároveň však přiznala, že ačkoliv výplně ve tváři nemá, jednou za tři měsíce si chodí aplikovat botox mezi obočí.

„A zda se mám díky tomu raději? Ani ne, ale přijdu si víc fresh na pohled. A to je to, oč tu běží. Nemám dokonalou ani postavu, ani vlasy, ani tvář, ale vím, že jsem kur*vsky cool a že mám po mamince a tatínkovi dobré srdce, slušnou intuici a ani moje talenty nejsou k zahození. A to je dost důvodů k tomu, být šťastná v Daře,“ dodala závěrem zpěvačka a nešetřila ani ostřejšími slovy.

Nutno podotknout, že většina lidí na taková upřímná vyjádření reaguje většinou kladně. Výjimkou tak nebyl ani tento Dařin post a vysloužil si mnoho pochvalných komentářů. „Stále krásná a věkem úžasná, jsi vzorem pro mě, mnohé z nás,“ napsala jedna z uživatelek. „Perfektně řečeno. Super, Daro,“ ztotožnila se s jejím názorem i další sledující.

„Nádherná žena, úžasná máma a skvělá zpěvačka. Víc takových a svět je hned hezčí,“ stálo v dalším komentáři.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.