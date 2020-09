Vojtěch našel zastání i u známých tváří. Fotku a slova podpory zveřejnila moderátorka Michaela Ochotská

Moderátorka zveřejnila na Instagramu fotografii, kde se nachází vedle nyní již bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Klobouk dolů, jsem na tebe pyšná,“ vzkázala mu Češka a nutno podotknout, že podpora se Vojtěchovi dostala i v komentářích pod fotografií.

Někteří smekli před bývalým ministrem za to, co udělal. „Je smutné, že lidé zapomínají, co udělal pro zdravotnictví... Jsem zdravotní sestřička a klobouk dolů co pro nás udělal,“ napsala uživatelka.

Jiní pak reagovali podobně jako premiér Andrej Babiš, který Vojtěcha označil za slušného člověka. „Byl dobrý, bohužel slušnost se v politice nenosí,“ stálo v komentáři.

„Až teď se přijde na to, že ho byla škoda,“ přemýšlela další uživatelka.

Jiná pak zmínila, že si pamatuje Vojtěcha z projevu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. „Pamatuji si jej při projevu na VŠTE v ČB. Zatím jeden z nejlepších ministrů. Slušnost, charakter! Hodně štěstí a pevné nervy do budoucna!“ popřála uživatelka exministrovi.

„Byl dobrej. Sice jsem na něj taky nadávala, ale jak jsem říkala, nakonec ještě na něj budeme vzpomínat v dobrém,“ zněl další komentář a obdobný názor vyjádřila další sledující: „Byl na něj tlak, lidi mu nadávali, klobouk dolů.“

Michaela Ochotská

Připomeňme, že v pondělí oznámil Adam Vojtěch svouna post ministra zdravotnictví. Podle jeho slov se tak stalo po důkladném zvážení. O své rezignaci promluvil na úvod tiskové konference. Na jeho místo nastoupil Roman Prymula.

Michaela Ochotská je česká televizní moderátorka, herečka a modelka. V roce 2015 se provdala za profesionálního tenistu Lukáše Rosola, s nímž má syna Andrého. Láska páru však nevydržela příliš dlouho a již v prosinci roku 2016 manželé oznámili rozchod. Ochotská se tak se svým mužem rozvedla o necelý rok později, a to v listopadu roku 2017. Rosol se pak znovu oženil se svou novou přítelkyní.

Jako herečku mohou lidé Ochotskou znát díky televiznímu seriálu Pojišťovna štěstí, ale diváci ji mohli vidět na obrazovkách také jako moderátorku na TV Nova, kde působila v Televizních novinách.