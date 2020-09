Lucie Bílá potěšila fanoušky. Co si pro ně přichystala tentokrát?

Oblíbená zpěvačka, která nedávno prodělala koronavirus, je opět ve formě a začíná o sobě dávat vědět. Pro své příznivce si totiž tentokrát připravila hned dvě milá překvapení, která souvisí s jejím Divadlem Lucie Bílé. O co se jedná?

Vypadá to, že Lucie Bílá je opět plná energie a sil. Po prodělané nemoci je opět ve formě a už vymýšlí, jak potěšit své fanoušky. A vypadá to, že na něco přišla. Na svém Instagramu totiž zveřejnila nové video, v němž prozradila, co pro ně v nejbližších dnech chystá.

„Dneska tady máme další akci, ale je pro novináře. A já jsem přemýšlela, kdy sem dostanu vás. Někdo přijde na koncert v neděli 27., někdo nepřijde. Nicméně, napadlo mě, co třeba 4.10 udělat tady v divadle Den otevřených dveří? To znamená, jsem tady, od jedné do šesti, budu tady pro vás. Budu vás provázet, budu vám dělat náramky, budu se s vámi fotit a budu se na vás neskutečně těšit. Takže, 27.9. je koncert v Divadle Lucie Bílé a 4.10 Den otevřených dveří. Přijďte, budete nadšení, jako jsem já,“ říká Lucie na videu.

Tyto události pak Lucie znovu zmínila v popisku u daného videa a opět zmínila, že se bude na všechny moc těšit.

„Těším se, bude to krásné. Snad se mi podaří přijít,“ psali.

A tím zřejmě vzbudilai u svých obdivovatelů. Ti jí totiž vzkazovali, že velmi rádi přijdou

Další dodávali, že se také moc těší a podotýkali, že to Lucce velice sluší.

„Strašně moc se na vás a na nádherné divadlo těším,“ zněl další komentář.

Pár fanoušků se pak zaměřilo na to, že Lucie vypadá opravdu šťastně: „Vy jenom záříte. Udělala jste mi radost, moc se těším.“

„Lucko, moc vám to sluší. Přeji Vám hodně diváků v divadle, je nádherné. Škoda, že ho nikdy neuvidím, alespoň mi dělá radost Vaše logo, které jsem si koupila, krásná práce. Obdivuji vás, že na to máte trpělivost,“ vyjadřovali jí podporu jiní.

A ozvalo se i několik fanoušků ze Slovenska, kteří bohužel nebudou moct dorazit kvůli koronavirovým opatřením. „Už ať ta omezení skončí a budu moct navštívit divadlo,“ posteskla si jedna uživatelka.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Mimo to je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r. o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipim na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v bench-pressu.