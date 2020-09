Eva Decastelo promluvila o tom, jak to má s očkováním. Jak na toto ožehavé téma reagovali fanoušci?

Decastelo se na Instagramu svěřila, že se nechává očkovat a při té příležitosti prozradila také jejich domácí recept, po kterém sáhne vždy, když je u nich doma někdo nachlazený.

„Očkování ano či ne? Já osobně očkuji, věřím lékařům, ale respektuji názor spousty svých kamarádek, které neočkují a věří síle přírody. Jak to máte vy? A proč? A budu i ráda za vaše osvědčené tipy, jak bojujete proti nemocím. U nás doma proti nachlazení máme domácí lék – slivovice s echinaceou - obě domácí z vlastních švestek a zahrádky,“ napsala herečka.

A jak na její slova reagovali uživatelé? Můžeme říct, že reakce byly různorodé. Někteří se řadili k zastáncům očkování, jiní byli kategoricky proti.

„Povinné očkování ano, ale proti chřipce ne,“ podělila se například o svůj názor jedna uživatelka.

„Očkovat ano, ale co? Chřipku teda ne. Takže ano, ale s rozumem a určitě ne na vše a za každou cenu,“ ozývali se další.

A podobný názor sdíleli i další: „Očkování ano, ale jen to povinné. A na nachlazení je nejlepší čerstvý zázvor – nastrouhat asi 1 PL, půlku citrónu, med. Někdo to zalévá vodou, já to sním. Pro děti to vhodné není,tam spíš nějaké čaje a vitamíny .“

Jiní byli názorově tak padesát na padesát: „Takhle, pokud jde něco bez léků, proč ne. Sama mám raději, když si tělo s nemocí poradí samo. Ale zrovna očkování je věc, která je pro mě samozřejmá. Proč zbytečně riskovat spoustu závažných onemocnění. Když můžeme takhle předcházet problémům...“

Objevili se však i lidé, kteří byli jasně proti. A některý připojili i své zkušenosti. „Loni jsem se nechala v US naočkovat proti chřipce a 3 měsíce mě z toho bolelo rameno. Pak jsem ji stejně dostala. Viry chřipky mutují. Už bych se nenechala očkovat,“ stála si za svým další komentující.

„Očkování určitě ne, jsem zastánce ,,co tě nezabije, to tě posílí“,“ dodávali.

Jiné uživatelky podotýkaly, že ony sice očkované jsou, ale i tak neví, jestli to jednou budou svým dětem dělat přece, jelikož je to přece jenom pořád chemie.

Eva Decastelo

Připomeňme, že očkování je obecně vždy ožehavým tématem, které dokáže lidi rozdělit na několik táborů. Někteří jej uznávají a lobbují za něj, jiní jsou raději pro přirozenější cestu bez chemie a dávají to pořádně znát. Každopádně je to na každém z nás, zda se rozhodne pro očkování či nikoli.

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však za jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka, cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

Pokud jde o její osobní život, od roku 2009 je vdaná za publicistu Reného Decastelo, se kterým má dvě děti – syna Michaela a dceru Zuzanu. Obě její děti už si zahrály v několika reklamách a sama Decastelo v minulosti prohlásila, že si za to vysloužily pěknou finanční odměnu.