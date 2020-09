Dara Rolins promluvila o svých ranních rituálech. Dokáže vás něco z toho překvapit?

Rána bývají občas těžká… Když však člověk ví, jak na to, a dokáže si tuto část dne zpříjemnit, pak se i vstávání může stát oblíbenou činností. A zřejmě takovým příkladem je i slovenská zpěvačka Dara Rolins, která se nyní na svém Instagramu podělila s fanoušky o několik svých ranních rituálů.

Oblíbená zpěvačka nechala své fanoušky nahlédnout do jejího soukromí zase o něco víc. Tentokrát se jim totiž svěřila, jak nejčastěji probíhají její rána.

„Dobré ránko. Kdo si dá džusík? Moje snídaně se už léta skládají z těchto potravin. K tomu oříšky, chia semínka, čisté kakao a „superfood powders“ různých druhů a kombinací, které dnes seženete už všude. Ovocný čaj a 5 min poté kávička,“ začala Dara s povídáním o snídani.

Poté ale svým sledujícím nastínila, co se děje dále: A to VŠE se děje AŽ potom, co si ještě před tím, než si umyji zuby, zacvičím jógu. 5 a 5 pozdravů slunci je moje dietní verze, kterou cvičím na hotelech nebo když nemám regulérní hodinu s mým jogínem Petrem.“

„V opačném případě si umyji zuby ve sprše hned, jdu vzbudit Lol (ne, dnes ji budit nebudu), dáme si snídani u pohádky (pohádka po ránu musí být. To je základ, náš rituál.) a poté, co ji hodím do školy, jdu na jógu. Taková jsou má rána. No a to dnešní? Na hotelu, ještě se válím v posteli,“ dodala zpěvačka.

Když to ale neklapne, ve hře je ještě jiný plán.

Ke svému povídání pak připojila fotografii, na které je zachycena v teplácích, s culíkem a s džusem v ruce. Opírá se přitom o futra a v pozadí je vidět kuchyně. Tato fotografie přitom vznikla za jedním účelem – je totiž součástí Dařiného aktuálního diáře Rok Podle Dary 2021, který je již aktuálně na pultech k prodeji.

Reakce uživatelů na Instagramu

A jak na tento příspěvek reagovali uživatelé internetu? Jen pozitivně. Fanoušci obdivovali zejména to, jak je Dara po ránu svěží a vysmátá.

„Potřebuju ty tepláky. Jinak krásné ráno, vypadáte fantasticky jako vždy!“ psali jí.

Jiní jí vzkazovali, že vypadá opravdu cool a pochvalovali jí, že i pořízená fotografie je přirozená.

„Jednoduše krásná, první dojem/pocit z fotky...“ stálo v jednom komentáři.

Někteří Daře vyjadřovali podporu: „Vždy velmi pozitivní. Přeji Vám to.“

Další však brali celou věc s humorem a podotýkali, že by si džus také dali, ale v trochu jiné kombinaci. „OK, přijdu. Vodku mám,“ bavil se jeden uživatel.

Zbytek uživatelů pak zpěvačce popřál hezký zbytek dne a fajn víkend.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.