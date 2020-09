„Tolik čisté lásky a radosti na jedné fotce!“ Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová ukázala skutečnou lásku. Foto

Na fotce je zachycen okamžik, jak chlapec zezadu objímá dědu a kouká mu do očí.

„Milujeme Tě, dědečku,“ napsala v příspěvku.

Fanoušci nadšeně uvedli, že to vypadá moc roztomile.

„To je kouzelný! Tolik čisté lásky a radosti na jedné fotce!“ napsali.

Velký počet sledujících si ho dokonce spletlo s českým filmovým a divadelním hercem Jaroslavem Duškem, ale na to Eva odpověděla, že to není on, i když si ho lidé opravdu často pletou.

Burešová oslavila 27. narozeniny

Dříve jsme informovali o tom, že tato kráska oslavila 27 let. U této příležitosti se podělila se svými fanoušky o novou fotografii a neodpustila si ani obsáhlý komentář. V něm se zaměřila na to, co by si přála, jak strávila svůj narozeninový den a uvedla, že v 27 teprve vše začíná.

„27 nic nekončí - teď to totiž teprve BUDE PRDEL,“ napsala.

Její profil tak okamžitě zaplavila vlna gratulací a blahopřání k narozeninám. Lidé jí přáli všechno možné – ale jen to dobré. Kromě hromady přání se ale objevily i lichotky a pozitivní komentáře. V nichž například stálo, že Eva vypadá na 20 a že jí to moc sluší. Další uživatelé jí vzkazovali, jak moc ji mají rádi a že je zkrátka úžasná žena.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.