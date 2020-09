„Měl už to nachystané.“ Dokument o Gottovi odhalil, že mistr nestihl splnit jedno přání své dcery. O co jde?

Portál Blesk dnes přisel se zprávou, že dcerka Charlotte na záběrech z nového filmu pronesla Gottovi veliké přání: „Tatíku, přála bych si s tebou zazpívat v New Yorku.“ V dokumentu je následně vidět odpověď jejího tatínka, že to není jen tak.

Ve skutečnosti ale Karel své milované holčičce plánoval přání splnit k jejím narozeninám a dokonce už bylo vše nachystané. Jenže zasáhl krutý osud a rakovina znemožnila překvapení uskutečnit.

„Jediná cesta, která nám nevyšla, byla do New Yorku, protože Charlottka si přála zpívat v Americe a měl to být pro ni dárek,“ uvedla na právě probíhajícím Febiofestu režisérka dokumentu. „Měli jsme jít do těch míst, kde Karel v minulosti v Americe zpíval, ale to se nám už nepodařilo kvůli jeho zdravotnímu stavu,“ pověděla Malířová Špátová.

Celovečerní dokumentární film Karel, mapující život legendárního českého zpěváka, vejde do kin v polovině října. Snímek díky otevřenosti a prostoru, který zpěvák režisérce poskytl, ukazuje Gotta ve zcela novém, osobním úhlu pohledu.

Autoři 10. září představili první oficiální trailer.

„Olga má velký dar natáčet se svým úzkým týmem tak, že jsme se častokrát nechali unést spontánní atmosférou a přirozeně jsme ji vpustili do našeho soukromí, díky čemuž jsem se rozpovídal o tématech poměrně důvěrných. Se svým manželem, kameramanem Janem Malířem, se tak vlastně stali součástí naší rodiny,“ říkal sám Karel Gott při posledních dnech natáčení.

První teaser k dokumentu Karel byl zveřejněn již 14. července, v den mistrových nedožitých narozenin.

Smrt Karla Gotta

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad zlatým slavíkem vyhrála.

Poslední rozloučení se zpěvákem proběhlo v sobotu 12. října v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Se slavným zpěvákem se přišlo rozloučit mnoho osob z politického prostředí. Na mši přišel předseda vlády Andrej Babiš, dále členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera, šéf poslanecké sněmovny Radek Ondráček a nechyběl také český prezident Miloš Zeman.