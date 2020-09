Perkausová a Šebrle se vrací do zpráv? Kráska podráždila fanoušky žhavými fotkami z dovolené a odhalila tajemství

Jako první o tom informoval portál iDNES. „S Romanem jsme sehraná dvojice. V Showtime, po startu kanálu CNN Prima News, jsem byla sice spokojená, ale stejně se mi stýskalo po společně odmoderovaných relacích. Nabídku na návrat jsem proto přijala s nadšením,“ uvedla webu Perkausová.

Poté to kráska potvrdila i na svém Instagramu, kde nyní zatím přidává jednu za druhou provokativní fotky z dovolené, kterou tráví s přítelem na ostrově Mykonos.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💞 Публикация от Eva Perkauѕová (@evaperkausova) 28 Сен 2020 в 9:06 PDT

„Opravdu se vrátíte do Hlavních zpráv?“ zeptal se jeden z fanoušků. „Ano,“ reagovala Perkausová, čímž určitě moc potěšila své sledující.

iDNES také informoval, že Hlavní zprávy nezískají jen novou dvojici, ale i novou relaci počasí před začátkem v 18:55 s přehledným souhrnem nejdůležitějších meteorologických informací, které by nikomu neměly uniknout.

„Pro naši televizi jsou Hlavní zprávy klíčovým pořadem. Jsem proto rád, že ho budou moderovat Eva s Romanem. Oba mají s hlavní zpravodajskou relací dlouholeté zkušenosti a diváci je mají rádi. Už v létě nám při jejich společném působení v Novém dni chodilo velké množství pozitivních reakcí. Nová dvojice diváky spolu se snahou celého týmu o skvělý obsah určitě zaujme,“ řekl ředitel zpravodajství a publicistiky Pavel Štrunc.

„Jelikož se Hlavní zprávy kromě Primy vysílají i na CNN Prima News, bude to pro nás oba určitě výzva. Ale je to něco, do čeho stojí za to jít. Hlavní zpravodajská relace je totiž pro mě v rámci televize něco jako olympiáda,“ dodala Perkausová.