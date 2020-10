Leoš Mareš překvapivým způsobem uctil památku Karla Gotta. Celé Česko to dnes ráno dohnalo k slzám. Video

Video ihned nasbíralo hodně komentářů. Uživatelé děkovali Marešovi a vzpomínali na mistra, který odešel přesně před rokem.

„Nikdy jsem Vám ještě nic neokomentoval… ALE TOHLE? NESKUTEČNÝ, už jsem si to pustil asi 10x… a co mě na tom baví, jak je to reálný a že to dáváte z patra. RESPEKT,“ napsal Leošovi jeden z uživatelů. „Celou cestu do MŠ jsem brečela, vystihl jste dokonale každým slovem mé pocity. Bylo to od srdce krásné,“ přiznala další sledující.

„Rok bez Karla PREMIÉRA. Složil jsem to dnes v noci. Frázování příšerný. Omlouvám se. Nemám to ještě̌ naučené,“ podepsal Mareš video z rozhlasové místnosti.

Smrt Karla Gotta

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad zlatým slavíkem vyhrála.

Poslední rozloučení se zpěvákem proběhlo v sobotu 12. října v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Se slavným zpěvákem se přišlo rozloučit mnoho osob z politického prostředí. Na mši přišel předseda vlády Andrej Babiš, dále členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera, šéf poslanecké sněmovny Radek Ondráček a nechyběl také český prezident Miloš Zeman.