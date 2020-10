„Nejsem schopná dát dohromady souvislou větu…“ Herečka Kuklová u Krause narovinu promluvila o svém stavu po rakovině

Kuklová poznamenala, že se naštěstí cítí mnohem lépe a že jí pomáhá i pravidelné a velmi intenzivní cvičení.

„Teď už se cítím jako za starých časů, i když jsem v rámci léčby procházela různými nelehkými obdobími, která mě zaskočila,“ přiznala.

I když se během léčby na jaře rozešla se svým přítelem Josefem Wittnerem, opět se dali dohromady a mají nyní podle herečky báječný partnerský vztah. S mladším přítelem sdílí i řadu nových zájmů, hrají spolu počítačové hry a herečka přišla na chuť sledování zápasů MMA.

„Jsem dokonce už asi rok zasnoubená. Pepino si vybral chvíli, kdy jsem byla ráno v negližé v koupelně, nenamalovaná, rozcuchaná, čímž mi chtěl dát najevo, že mě má rád takovou, jaká jsem. Zaklekl s prstýnkem v ruce a spustil, jak jsem úžasná a okouzlující – to jeho vyznání trvalo dlouho, on pořád čekal, kdy mu řeknu: ano, ale přitom zapomněl vyslovit tu důležitou otázku, jestli si ho chci vzít. Ale já jsem tu otázku chtěla slyšet, protože trvám na tradici. Tak jsem ho jemně ponoukla, jemu to došlo, zeptal se a já jsem konečně mohla říct: ano,“ prozradila.

Během rozhovoru Kuklová též přiznala, že její hormonální léčba pokračuje, což má bohužel své negativní důsledky. „V rámci hormonální léčby, kterou stále ještě podstupuji, mám nedostatek nějakého hormonu v hlavě, který způsobuje, že nejsem schopná dát dohromady souvislou větu, z čehož jsem úplně nešťastná. Ono už předtím to nebylo nic moc, ale teď je to ještě horší. Musím se pekelně soustředit,“ řekla.

Sport je život

Kuklová, která po nemoci začala pravidelně navštěvovat fitness centrum, se pochlubila před pár dny vypracovanou postavičkou i na Instagramu. Prozradila, co pro vysněné tělo musí pravidelně dělat a díky jakému cviku má kulatý zadeček.

„Když mi bylo pětadvacet, připadala jsem si stará na to, abych vytvarovala své tělo. A po padesátce mě donutilo zdraví a výsledky jsou znát už po krátké době? Musím se sama sobě smát, jak pitomá jsem byla… Vím, že jsou tu ještě špíčky a já mám díky cvičení pořádný apetit, tak je asi jen tak neshodím, ale mám radost, jak jsem se zpevnila a že i tvary se mění. Zadeček začíná být vyšpulenější, na něj dělám hlavně dřepy s činkou na ramenou. Teda takhle, jen s tou tyčí, bohatě mi stačí. Světe div se, já - celoživotní odpůrce posiloven - teď v gymu cvičím s radostí a těším se z každého krůčku. Fantastické je, jak vyrovnanou mám teď i psychiku, navíc se zdá, že už stabilně,“ napsala ke snímku Kuklová.