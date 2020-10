Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová se sexy předvedla na podlaze jen v průhledných punčocháčích. Foto

Herečka zapózovala ležící na podlaze v černých punčocháčích, botách na vysokém podpatku a průhledné halence.

View this post on Instagram A post shared by Eva • Salvatore • Burešová (@evabureshsalvatore) on Sep 28, 2020 at 1:25am PDT

„Když zakopneš před lidmi, ale snažíš se to uhrát, že jsi přece strašně cool….“ komentovala příspěvek celebrita.

Sledující byli nadšení jejím vzhledem a postavou.

„Vůbec není poznat, že si měla v bříšku Nathánka,“ napsali.

„Nevěděla jsem, že máš tak hezkou postavu… jako vím, že hezkou, ale ne že tak moc vysportovanou,“ diví se fanynka v komentářích.

Někteří ale měli otázky ohledně její hubenosti.

„Já nechápu tvoji hubenost… Já kdybych nesportovala, tak jsem jak kouleee...’’ uvedla jedna ze sledujících.

Burešová oslavila 27. narozeniny

Dříve jsme informovali o tom, že tato kráska oslavila 27 let. U této příležitosti se podělila se svými fanoušky o novou fotografii a neodpustila si ani obsáhlý komentář. V něm se zaměřila na to, co by si přála, jak strávila svůj narozeninový den a uvedla, že v 27 teprve vše začíná.

„27 nic nekončí - teď to totiž teprve BUDE PRDEL,“ napsala.

Její profil tak okamžitě zaplavila vlna gratulací a blahopřání k narozeninám. Lidé jí přáli všechno možné – ale jen to dobré. Kromě hromady přání se ale objevily i lichotky a pozitivní komentáře. V nichž například stálo, že Eva vypadá na 20 a že jí to moc sluší. Další uživatelé jí vzkazovali, jak moc ji mají rádi a že je zkrátka úžasná žena.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.