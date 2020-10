Vylepšená modelka Pikolová zveřejnila odvážnou fotografii a setkala se i s kritikou. Jste samý plast, myslí si někteří

Šestadvacetiletá kráska, která je původem Romka, má opravdu luxusní postavu a skvělé ženské křivky. A zřejmě si je toho dobře vědoma, proto je dává na odiv. Nově tam na jejím profilu na sociální síti přibylo několik fotografií, na kterých krásně vynikla nejen postava, ale také její okouzlující obličej.

Na prvním snímku je Pikolová zachycena zblízka a uživatelům ukazuje spíše svůj obličej a vrchní část svého těla.

A i na další fotografii je modelka vyfocena do půli těla. Dělá přitom reklamu na spodní prádlo.

Po zveřejnění těchto snímků se reakce jen hrnuly. A byly vesměs pozitivní. Lidé totiž dokázali ocenit to, jak je tato modelka krásná.

„Vždy krásná a svá,“ podotýkali někteří.

„Překrásná královna,“ psal další a ostatní se přidávali: „Krásná jako vždy.“

Další si neodpustili poznámky o tom, jak je Mirka okouzlující a nádherná. Pár z nich ji označilo dokonce ze nejkrásnější ženu.

Ne všichni však byli nadšení tím, jak tato mladičká modelka vypadá, a tak si musela vyslechnout i slova kritiky.

„Jste samý plast… Celá ta krása je jen kosmetická chirurgie,“ nebral si servítky jeden uživatel.

Vypadá to tedy, že se mezi námi stále najdou takoví, kteří spíše ocení přirozenost než umělou krásu. Tato kráska si totiž nedávno nechala upravit své poprsí. Rozhodla se tak především z důvodu asymetrie, která ji trápila, a nechala si zvětšit své vnady celkem o 1 1/2 velikosti. Sama je ale s výsledkem naprosto spokojená a je přesvědčena o tom, že to nepřehnala a má tedy vylepšená prsa přiměřeně své postavě.

Mirka Pikolová

Mirka Pikolová se narodila 7. července 1994 v Berouně. Předtím, než ji život přivedl do modelingu, se Miroslava aktivně věnovala tanci ve stylu hip-hop. V roce 2005 tak dokonce vyhrála mistrovství světa, které se konalo v Německu.

Zúčastnila se také mistrovství Evropy v sólu, kde si vydobyla 7. místo.Vystupovala rovněž i v populární soutěži Tvoje tvář má známý hlas.

V roce 2011 se však Pikolová rozhodla pro soutěž krásy a byla v tom také úspěšná. Získala totiž titul Miss Roma ČR. Na prvním místě se umístila také v soutěži Miss Princess of the World a Miss Czech Press. Zúčastnila se pak Top model Of the year, Supermiss a Česká Miss, kde se probojovala do semifinále. Byla také finalistkou soutěže Miss Czech Republic 2019 a získala titul 3. vicemiss. Byla rovněž účastnicí soutěže krásy Miss Intercontinental, kde skončila v TOP 20.