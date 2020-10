Média zjistila, kdo bude hrát hlavní roli v prequelu seriálu Hra o trůny

Média zjistila, že britský herec Paddy Considine bude hrát jednu z klíčových rolí v seriálu HBO House of Dragon, který bude prequelem seriálu Hra o trůny, oznámil portál Deadline.

Podle informací portálu herec Considine, který je známý ze seriálů Peaky Blinders, The Outsider a The Third Day, bude hrát krále Viseryse Targaryena v první sezóně, která se bude skládat z deseti epizod. Je zatím prvním hercem, který byl na roli v projektu schválen.

Očekává se, že jeho hrdina bude dobrotivým a poctivým vládcem, který bude chtít pokračovat ve věci svého dědečka Jaehaeryse I. Z dobrých lidí se ale ne vždy stávají velcí králové.

Dříve bylo oznámeno, že děj seriálu podle knihy George R. R. Martina Oheň a krev bude probíhat 300 let před událostmi popsanými v cyklu Píseň ledu a ohně (na jehož základě byl natočen seriál Hra o trůny).

Pilotní epizodu natočí britský režisér Miguel Sapochnik, který dříve natočil několik epizod seriálu Hra o trůny, včetně Bitvy bastardů (6. řada) a Zvonů (8. řada), které se pokládají za jedny z nejlepších v seriálu.

Oficiální datum premiéry House of Dragon není zatím známo. Média ale dříve oznámila, že proběhne nejdříve v roce 2022.

Nejlepší díly

Televizní společnost Now TV provedla dříve průzkum, ve kterém zjistila od fanoušků fantasy série Hry o trůny, které epizody seriálu za celých osm sérií považují za nejlepší. Podle respondentů je nejoblíbenější epizodou v historii projektu Bitva bastardů (devátá epizoda, šestá série). V ní se postaví Jon Sníh společně s malým vojskem proti obrovské armádě, kterou vede Ramsey Sníh.

Na druhé místo dali fanoušci epizodu s názvem Vichry zimy, což byla poslední epizoda šesté série. Zapamatovatelná je především kvůli tomu, že se Cersei mstí vůdci náboženského hnutí Nejvyššímu vrabčáku a jeho následovníkům.

Na pomyslné třetí místo umístili fanoušci osmou epizodu páté série Tvrdodomov. V této epizodě se Jon Sníh společně s lidmi z Noční hlídky snaží přepravit na lodích několik tisíc divokých. V tom jim ovšem zabrání Noční král a Bílí chodci. Ve stejné epizodě byla poprvé ukázána síla Nočního krále, který oživil všechny mrtvé pouze tím, že zvedl ruce.