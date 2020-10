Strach z reakcí diváků: Nová posila Slunečné Denisa Nesvačilová se před vysíláním dílu raději opila

V rozhovoru, který poskytla pro server Super.cz Denisa promluvila o své nové roli a vysvětlila, že to s ní není zdaleka tak černobílé, jak si myslí fanoušci. Na začátku přiznala, že se musela včera trošku opít, protože již první diváci a fanoušci seriálu se mohli podívat na díl, kde právě hraje Denisa.

„Musím se přiznat, že když se začal promítat první díl, radši jsem se trochu opila, abych měla jinou zábavu, než že mi začnou pípat zprávy na Instagramu. Ale když jsem si druhý den zprávy přečetla, měla jsem velkou radost, protože je to tak, jak jsem několik měsíců předesílala, že až diváci Karolínu uvidí, bude to v pohodě. Lidi byli nadšení a psali mi jen hezky,“ uvedla herečka.

Nesvačilová dále uvedla , že Karolína, kterou hraje, není ani zdaleka taková mrcha, jak si diváci mysleli. „Karolína není mrcha. Je trošku živější a tím, že je z dětského domova, má ty věci nastavené trošku jinak. Je sólistka, ale zlá není. A to, že se někdo zamiluje do ní a ona do někoho, to není trestné. Ať si každý zamete před svým vlastním prahem,“ vzkázala divákům herečka.

Dále vysvětlila, že samotné natáčení ji velmi baví. Přiznala ale, že mají trošku těžší podmínky kvůli koronaviru. Uvedla, že se stává, že někdo z herců nebo ze štábu musí kvůli nemoci do karantény, a dochází tak ke změnám programu.

Policejní ochrana

Připomeňme, že herečka čelila výhrůžkám ještě před samotným vystoupením v seriálu. Fanouškům se nelíbilo, že by ve Slunečné měla ohrožovat její nová role vztah Evy Burešové a Marka Lambory.

„Bohužel se už děje to, že mi lidé píšou strašný zprávy. Na obraz jdu až v půlce října a dostávám takové zprávy, že jsem to už musela řešit s policií a právníky. Chodily mi i výhrůžky smrtí. Že ví, kde bydlí moje máma, že mě pobodají v ateliéru, že mě přijedou znásilnit, že zabijou mámu i mě. Bylo to šílený,“ přiznala herečka.

A ačkoliv jí byla ze strany policie navržena i ochranka, tu herečka odmítla. Podle svých vlastních slov si neumí představit, že by ji někdo stále hlídal.

Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová je česká herečka, dabérka a moderátorka. Věnuje se také zpěvu. Objevila se v seriálech Vyprávěj, Na vodě, VIP vraždy či Všechny moje lásky. V zahraniční produkci byla vidět například v americkém sci-fi Pandorum.