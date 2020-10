Gabriela Koukalová si změřila síly s Jakubem Kohákem. Budete překvapení, jak to dopadlo

Zrzavá Češka se sportu nevzdává ani po ukončení její profesionální kariéry. Dokázala to také na videu, které sdílela na sociální síti.

„Včera jsme se s dalšími sportovci účastnili akce Sportujeme se Spořkou. Těší mě, že tento projekt podporuje pohyb ve všech jeho formách. Cílí jak na ty nejmenší děti v mateřských školkách, tak na všechny věkové skupiny,“ napsala na začátku k videu.

Akci si Gabriela pochvalovala, podle jejích slov se jednalo o skvělý zážitek. Uvedla, že se těší, až se budou moci do projektu zapojit všichni, tedy i všichni uživatelé sítě, kteří rádi sportují.

„Jak můžete vidět, měřili jsme si síly s Kubou Kohákem, který mě nepochopitelným způsobem a stylem porazil na veslařském trenažéru,“ napsala s tím, že si připadala, jako by ji někdo předjížděl na elektrokole.

Zároveň ale slíbila, že se nevzdá, potrénuje a vyzvala Koháka i na odvetu.

„Je to třeba ze sebe dostat ty všechny pochody v mysli. A toto je dobrý způsob,“ zněl další komentář.

Gabriela Koukalová

V komentářích doporučovali někteří uživatelé Gabriele, aby zapracovala na technice veslování. „Gábi, zbytečně hrrr. Musíš zlehka a vláčně, přesně jako Kohy. Ale jinak jsi do toho šlapala super,“ pochválil Koukalovou jiný uživatel. I další pak sportovkyni chválili. „Tak to je mazec. To musela být tepovka.“ Jiní označili Gabrielu za „borce“.

Gabriela Koukalová (rozená Soukalová) je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.

Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.

Co se týče jejího soukromého života, v září Koukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod je tak jen formalitou.