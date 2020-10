Patricie Pagáčová prozradila, proč považuje neustálé otázky ohledně těhotenství za absolutně nevhodné

Vypadá to, že známá česká herečka Patricie Pagáčová již měla zřejmě dost nevhodných dotazů ohledně těhotenství, a tak se ke všemu velmi otevřeně vyslovila na sociální síti. Neustále jí totiž chodilo nespočet otázek na to, kdy se svým manželem Tiborem plánují založit rodinu…

Tlak, který je na ženy často vyvíjen v souvislosti se založením rodiny, bývá dost často neúnosný. Neustálé otázky týkající se těhotenství a početí tak mnohdy mohou spíše ublížit než potěšit. A své o tom ví i spousta známých osobností, které se takovým dotazům také nevyhnou.

Jednou z nich je i mladá herečka Patricie Pagáčová, která se však rozhodla, že takovým dotazům učiní konec, a k tomuto citlivému tématu se vyjádřila na svém Instagramu.

„Chtěla bych vám něco říct ohledně těhotenství… Jak jsem v úterý dávala možnost otázek, samozřejmě se objevilo mnoho otázek, co já a mimi, a já se pak ve storíčku rozčilovala, že se na to nemáte (obecně) žen ptát. Díky všem ženám za podporu, které mi psaly, že to mají stejně,“ podotkla hned na úvod.

Poté se Pagáčová rozepsala o tom, proč považuje otázku ohledně těhotenství za absolutně nevhodnou, a to u jakékoliv ženy.

„Nikdy totiž nevíte, co se ukrývá v pozadí. Dotyčná za sebou může mít například potrat(y), takže si představte, jak otázka „A kdy budeš mít miminko?“, může být bolestivá. Pár se taky může už delší dobu snažit a nedaří se. Anebo se na to jednoduše ještě ta žena necítí, partner třeba jo, a můžou se kvůli tomu možná i hádat. Nebo naopak ona chce, on ne. Pak je otázka na miminko taky totální šlápnutí do…,“ nastínila hned několik variant herečka.

Za důležité považuje ale i to, že se taková věc v neposlední řadě zkrátka naplánovat nedá. „Takže, i kdybych chtěla, tak vám na tu otázku nedokážu odpovědět, protože odpověď neznám…“ poznamenala.

Doporučila tedy všem, aby se do tohoto tématu nepouštěli a se ženami tyto otázky nerozebírali, pokud na to samy nezavedou řeč.

„Pokud nemusíte (a vlastně nikdy nemusíte), tak se na těhotenství nikdy žádné ženy neptejte. Až bude ten správný čas, sama vám to řekne. Ono se to nedá tajit úplně donekonečna, že jo. Jo a navíc pro netěhotnou je to celkem urážka, protože si to může interpretovat jako, že má pupek, a to nechce nikdo slyšet. Toť za mě,“ ukončila své vyjádření Patricie a popřála všem svým sledujícím krásný upršený víkend.

Reakce uživatelů sociální sítě

A vypadá to, že se Patricie tímto tématem trefila do černého. Spoustu žen totiž takové otázky také zřejmě trápí.

„Plně s Vámi souhlasím. Vždy je to nevhodná otázka. Buď žena sama řekne, jaká je situace, anebo mlčí, tzn. nechce to té dané osobě říct. Nemá smysl to páčit,“ podotkla jedna uživatelka.

A i další ženy psaly, že s ní naprosto souhlasí a souzní. „Svatá pravda,“ podotýkaly.

„Líp už to snad napsat ani nejde. Mimochodem fotka úplně úžasná,“ chválili Patricii další fanoušci.

Spousta komentujících se shodla i na tom, že dotyčný, který se na takovou citlivou otázku ptá, často ani nevidí, co se za tím vším skrývá.

„Naprosto souhlasím. Nikdo nevidí, co ostatní prožívají. Já děti mít nemůžu a ani nechci, ale já se s tím smířila. Takže, když se mě na to někdo zeptá, odpovím pravdu. Ale vím, jak to může některým ženám a myslím, že i mužům, ublížit,“ svěřila se další diskutující.

„Tyto otázky jsou naprosté psycho… A další psycho je, když se na vás soucitně dívají (jste např. měsíc po svatbě) a říkají: „Ono vám to nejde, viď?“ Nebo jen hladí po ramenou a říkají, že to za měsíc klapne apod. My třeba rok po svatbě chtěli s mužem cestovat, a poté až se vůbec pokoušet o dítě… A stejně na mě všichni házeli pohledy, jako, že jsem chudinka neplodná… Strašné období,“ přispěla se svou zkušeností další žena.

Jiné ženy pak uváděly , že jim tato otázka už opravdu vadí. „Naprosto to nesnáším a často mě udivuje, kdo je schopný se na to ptát,“ pozastavovaly se nad celou věcí některé z nich.

Ostatní pak poznamenávali, že navíc čím jsou starší, tím je to vlastně horší, protože se jich ostatní mnohem častěji ptají. „On to nemusí myslet špatně, ale pokud jsem na nějaké oslavě nebo svatbě nebo rodinném setkání, tak tuhle otázku slyším tak 20x za den a to už to ve mně pěkně vře,“ dodala další žena.

Patricie Solaříková Pagáčová

Patricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.

Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali.