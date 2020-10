Zimní sezóna je za dveřmi. Dokazují to i nové fotografie modelky Verešové. Jak na její radovánky reagovali lidé?

Slovenská kráska se podělila o několik rodinných fotografií z první zimní dovolené. Řeč je o známé modelce Andree Verešová, která spolu se svými nejbližšími vyrazila do Rakouska užívat si prvních zimních radovánek. Podívejte se, jak jí to slušelo a jak na její příspěvky reagovali fanoušci sociální sítě.

Andrea Verešová se na svém Instagramu rozhodla sdílet několik fotografií ze zahraničí, kam vyrazila se svou rodinou.

„Winter season started. Poté, co jsme preventivně absolvovali testy na covid-19 a byly negativní, jsme s dětmi vyrazili na závody do rakouského Kaunertalu. Zahájili jsme tak úspěšně zimnuí sezónu, co ale bude dál, netušíme. Takže ani nevíme, jestli se další týden vůbec uskuteční světové finále VALEY RALLEY v Hintertuxe, na které se děti celý rok tak tešily. Užijte si krásný víkend a hlavně držím palce, ať jsme všichni zdraví!“ napsala k jedné z fotografií.

Její profil tak zaplavilo hned několik snímků, na kterých pózuje buď sama nebo se svými blízkými. Na sobě má bílou zimní kombinézu, ve které vypadá opravdu stylově a velmi luxusně.

Reakce fanoušků na Instagramu

A vypadá to, že Andrea sklidila svými snímky ze zahájení zimní sezóny pozitivní ohlasy. Lidé ji přáli pevné zdraví, a také to, aby si dovolenou s rodinou užila: „Nádhera. Užívejte si.“

„Wow, skvělé, užívejte. Hned bych se přidala,“ podotýkali někteří.

„Úžasné. Vždy se rád koukám na vaše fotky,“ pochvaloval si další fanoušek.

I ostatní Andree její snímky chválili: „Jej. Super fotky.“

Některé ženy ale zajímal „recept“ na to, jak být tak krásná jako tato maminka dvou dětí. „Jak to, že pořád vypadáte tak super? Jak to všechno stíháte? Rodina, domácnost, cestování, péče o sebe…? Poraďte. Děkuji,“ ptala se jedna uživatelka.

Jak už to tak ale bývá, pod snímky se objevila také kritika. Někteří modelce vytýkali to, že si v době koronaviru užívá.

„Že tě to baví předvádět se v zimních hadrech v době, kdy tu lidi mají opačný starosti, než frajeřit na prknech,“ poznamenal kriticky jeden komentující.

A ne příliš lichotivá slova se objevila i u snímku, na němž je modelka se svým manželem Danielem Volopichem. „Váš partner vedle vás vypadá jako děda,“ podotkl další uživatel.

Andrea Verešová

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.