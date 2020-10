„Holky šikovný.“ Blanarovičová potěšila fanoušky selfie se svou seriálovou dcerou

To, že je Blanarovičová velmi nadaná herečka, není žádné tajemství. To ostatně dokázala i poměrně nedávno, a to v jednom z nejoblíbenějších českých seriálů. A při této příležitosti se zvěčnila se svou kolegyní.

„Dostávám od diváků velmi hezké zprávy, #livestream sledovalo skoro 200 tisíc lidí. Děkuji… A tady #selfie v šatně @uliceserial s mou televizní dcerou @veronikacermakmackova,“ napsala ke snímku oblíbená herečka.

Blanarovičová se poslední rok objevovala v nekonečném seriálu Ulice, který vysílá TV Nova. V něm ztvárnila roli Zdenky Procházkové, maminky mladé učitelky Magdy. Zdenka však trpěla Alzheimerovou chorobou a seriál zachycoval její životní cestu ovlivněnou touto nemocí. Nicméně, vzhledem k tomu, že se stav této jinak energické a velmi sympatické ženy neustále zhoršoval, rozhodla se své utrpení ukončit. Naplánovala si totiž, že odjede do Švýcarska, kde podstoupí asistovanou sebevraždu.

Tento moment byl však pro mnohé fanoušky velmi bolavý a srdceryvný, a spoustu z nich dohnal k slzám. Umírání v důsledku eutanázie takzahrála opravdu skvěle a natolik přesvědčivě, že tato scéna dojala i její 84letou maminku.

A právě pod touto nedávno zveřejněnou fotografií dali fanoušci své dojetí otevřeně najevo.

„Zahrála jsi to skvěle, klobouk dolů,“ stálo v jedné z reakcí a přidávali se i další: „„Klobouk dolů za ten výkon, co jste obě zahrály.“

Někteří podotýkali, že je škoda, že se postava Zdenky už v Ulici nebude objevovat, protože ji měli diváci moc rádi.

„Teda, vy jste nám daly,“ smutnili další diváci seriálu.

„Moc Vám to oběma moc sluší a zahrály jste to prostě úžasné, i když to bylo srdcervoucí,“ přiznali jiní.

Kromě hodnocení hereckých výkonů se objevovaly tedy i komentáře i o tom, jak to těmto herečkám sluší.

„Krásné dámy, sluší vám to. Pěknou neděli,“ napsal jeden fanoušek.

„Holky šikovný,“ dodávali.

A i další komentující jim vzkazovali, že jsou obě nádherné a že je na ně „radost pohledět“.

Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Blanarovičová si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Nyní se objevuje na TV Nova v seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.